Выручка Citrix за I кв. 2018 увеличилась на 5%

Citrix Systems объявила финансовые результаты за I квартал 2018 финансового года, который закончился 31 марта 2018 года.

В I кв. 2018 финансового года Citrix получила выручку в размере $697 млн по сравнению с $663 млн в I кв. 2017 финансового года, что на 5% больше показателя прошлого года.

Чистая прибыль в I кв. 2018 финансового года составила $144 млн, или $0,99 на одну разводненную акцию, по сравнению с $70 млн, или $0,44 на одну разводненную акцию, в I кв. 2017 финансового года. Чистая прибыль 2018 и 2017 финансового года включает расходы на реструктуризацию в размере $6 млн и $8 млн, соответственно, на отделение и закрытие части бизнеса.

Чистая прибыль в I кв. 2017 финансового года включает $46 млн расходов, связанных с изменениями в прогнозах компании в отношении возможности реализации налоговых вычетов на исследования и разработки, вызванных отделением бизнеса GoTo, которые частично зачтены за счет налоговой льготы порядка $18 млн за счет внедрения Обновления стандарта бухгалтерской отчетности 2016-09 в I кв. 2017 финансового года.

Чистая прибыль не по системе GAAP в I кв. 2018 финансового года составила $184 млн, или $1,29 на одну разводненную акцию, по сравнению с $152 млн, или $0,97 на одну разводненную акцию в I кв. 2017 финансового года. Чистая прибыль не по системе GAAP в I кв. 2018 и 2017 финансового года исключает расходы на компенсации, связанные с акциями, затраты на амортизацию приобретенных нематериальных активов, амортизацию скидки с задолженности, расходы на реструктуризацию и налоги, относящиеся к этим затратам.

Чистая прибыль не по системе GAAP в I кв. 2017 финансового года также не включает расходы на отделение бизнеса и налоги, относящиеся к этим затратам, и расходы, связанные с изменениями в прогнозах компании в отношении возможности реализации налоговых вычетов на исследования и разработки, вызванных отделением бизнеса GoTo. Чистая прибыль не по системе GAAP на одну разводненную акцию в I кв. 2018 и 2017 финансового года также отражает влияние эффекта антиразводнения конвертируемых облигаций компании.

«В этом году мы продемонстрировали высокие финансовые результаты и ускорили внедрение инноваций во всем ассортименте наших продуктов. Наша выручка на основе абонентских услуг растет пятый квартал подряд по мере того, как мы реализуем преимущества изменения нашей модели ведения бизнеса, – сказал Дэвид Хеншелл (David Henshall), президент и главный исполнительный директор компании Citrix. – Стремление к интеграции нашего ассортимента продуктов и инвестиции в технологии аналитики и облачные технологии позволяет нам занять прочное положение до конца года».

По результатам сравнения за I квартал 2018 и 2017 финансового года выручка от подписки увеличилась на 49%; выручка от продажи продуктов и лицензий сократилась на 6%; выручка от поддержки и услуг увеличилась на 3%.

Чистая выручка в регионе EMEA увеличилась на 7%; увеличилась в Северной и Южной Америке на 5%; и сократилась в Тихоокеанском регионе на 1%; выручка от подписки в виде процента от общей выручки составила 15%; отложенная выручка составила $1,69 млрд по состоянию на 31 марта 2018 года по сравнению с $1,66 по состоянию на 31 марта 2017 года, увеличение составило 1%; потоки наличности от операций составили $358 млн в I кв. 2018 финансового года по сравнению с $292 млн в I кв. 2017 финансового года.

В I кв. 2018 финансового года валовая прибыль по системе GAAP составила 84%. Валовая прибыль не по системе GAAP составила 86%, за исключением эффекта амортизации приобретенных нематериальных активов, относящихся к продуктам, и расходов на компенсацию, связанных с акциями.

Операционная прибыль по системе GAAP составила 24%. Операционная прибыль не по системе GAAP составила 32%, за исключением эффекта амортизации приобретенных нематериальных активов, относящихся к продуктам, расходов на компенсацию, связанных с акциями, и расходов, связанных с программами по реструктуризации. Компания выкупила порядка 8,4 млн своих акций в I квартале.

Все вышеуказанные результаты отражают продолжающиеся операции.

Руководство Citrix ожидает получить следующие результаты во II кв. 2018 финансового года. Чистая выручка запланирована в диапазоне от $710 млн до $720 млн. Разводненная прибыль на одну акцию по системе GAAP запланирована в диапазоне от $0,72 до $0,76.

Разводненная прибыль на одну акцию не по системе GAAP запланирована в диапазоне от $1,18 до $1,22, за исключением $0,11, относящихся к амортизации приобретенных нематериальных активов, $0,40, относящихся к расходам на компенсацию, связанным с акциями, $0,06, относящихся к амортизации скидки с задолженности, $0,01, относящихся к расходам на реструктуризацию, и от $0,08 до $0,16, относящихся к налогам по этим расходам. Разводненная прибыль на акцию не по системе GAAP отражает влияние эффекта антиразводнения хэджирования конвертируемых облигаций и не включает влияние реформирования американской налоговой системы, которое не может быть определено без неоправданных усилий.

Руководство Citrix ожидает получить следующие результаты в финансовом году, заканчивающемся 31 декабря 2018 года. Чистая выручка запланирована в диапазоне от $2,88 млрд до $2,91 млрд. Разводненная прибыль на одну акцию по системе GAAP запланирована в диапазоне от $3,45 до $3,59.

Разводненная прибыль на одну акцию не по системе GAAP запланирована в диапазоне от $5,20 до $5,30, за исключением $0,44, относящихся к амортизации приобретенных нематериальных активов, $1,51, относящихся к расходам на компенсацию, связанным с акциями, $0,25, относящихся к амортизации скидки с задолженности, $0,09, относящихся к расходам на реструктуризацию, и от $0,44 до $0,68, относящихся к налогам по этим расходам. Разводненная прибыль на акцию не по системе GAAP отражает влияние эффекта антиразводнения хэджирования конвертируемых облигаций и не включает влияние реформирования американской налоговой системы, которое не может быть определено без неоправданных усилий.

Кроме того, руководство Citrix ожидает, что операционная прибыль по системе GAAP будет находиться в диапазоне от 20% до 21%, а операционная прибыль не по системе GAAP будет находиться в диапазоне от 30% до 31%, за исключением 7%, относящихся к расходам на компенсацию, связанным с акциями, 2%, относящихся к амортизации приобретенных нематериальных активов, и менее 1%, относящегося к расходам на реструктуризацию.

Вышеуказанные цифры основаны на текущих целях. Они имеют прогностический характер, и реальные результаты могут отличаться.