«СКБ Контур» запустил веб-сервис для работы с Росреестром

«СКБ Контур» объявил о запуске веб-сервиса для работы с Росреестром. «Контур.Реестро» включает все необходимое, чтобы получать услуги Росреестра через интернет: от регистрации права собственности до получения выписок. Сервис ускоряет взаимодействие с госслужбой в два раза.

Продукт предназначен для застройщиков, банков, агентств недвижимости и других организаций, для которых взаимодействие с Росреестром — неотъемлемая часть бизнес-процессов.

При работе с новым онлайн-сервисом пользователи будут тратить минимум времени на подготовку запроса, а срок ответа от Росреестра сократится с 10-14 дней до 3-7 дней. В сервисе доступны семь модулей: выпуск электронной подписи, сервис подписания документов, подача запросов в Росреестр, сопровождение запросов, автоматическая оплата госпошлины, выписки из ЕГРН, консультации.

Разработчики сделали упор на интуитивно понятный интерфейс и модульность решения. Клиент может выбирать состав услуг по своему усмотрению: пользоваться готовым «коробочным» решением, добрать недостающие модули для сервиса, в котором он уже работает, или заказать разработку под себя.

«Мы постарались решить одну из больных проблем пользователей, с которой сталкиваются даже те, кто уже работает с Росреестром через интернет. Госрегистратор может остановить запрос, при этом не всегда понятно, из-за чего именно. Мы сопровождаем запросы клиентов, разбираемся в приостановке и помогаем устранить причину», — рассказал разработчик сервиса «Контур.Реестро» Денис Кузьмин.

Перевод общения с Росреестром в электронный вид даст толчок развития всем участникам рынка недвижимости. Банки смогут обрабатывать больше клиентов за то же время, застройщики — быстрее закрывать сделки, риэлторы — снизить риск так называемых альтернативных сделок, которые возможны за то время, пока стороны оформляют права собственности на бумаге.