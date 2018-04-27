SAP представила решение для интернета вещей из облака для промышленности

SAP SE анонсировала выход продукта SAP Digital Manufacturing Cloud. Новое решение поможет промышленным компаниям оптимизировать процессы, повысить качество и эффективность производства, а также обеспечить безопасность сотрудников. Решение объединяет опыт SAP в области промышленного интернета вещей (IIoT), интеллектуальной аналитики и сети поставок и позволяет промышленным предприятиям внедрять решения «Индустрии 4.0», находящиеся в облаке. Продукт был представлен на выставке Hannover Messe, которая прошла с 23 по 27 апреля в Германии.

Новое облачное решение расширяет и дополняет портфолио on-premise решений SAP для промышленных индустрий. Продукт доступен в разных комплектациях и подходит для предприятий всех размеров: как для дискретного, так и для непрерывного производства.

Клиенты SAP могут выбрать один из двух компонентов нового продукта: SAP Digital Manufacturing Cloud для процессов производства, который предоставляет все решения в облачном портфолио для промышленных компаний, или SAP Digital Manufacturing Cloud, которое фокусируется на управлении производительностью и предиктивном качестве.

«Производители в эпоху "Индустрии 4.0" требуют интеллектуальных, сетевых решений с возможностями прогнозной аналитики», - отметил Бернд Лейкерт, член правления SAP SE, глава подразделения «Продукты и инновации». - «Наши облачные решения для производства помогают клиентам использовать промышленный интернет вещей, связывая в единую цифровую цепь оборудование, людей и различные операции, что позволяет тесно объединять производственные и бизнес-процессы.

SAP Digital Manufacturing Cloud включает в себя следующие компоненты. SAP Digital Manufacturing Cloud для процессов производства. Решение с поддержкой технологий Индустрии 4.0, которое объединяет бизнес-системы с производственными и дает возможность в одной системе видеть все процессы на уровне использования компонентов и материалов.

SAP Digital Manufacturing Cloud для оптимизации производительности. Централизованное управление эффективностью данных позволяет ключевым заинтересованным сторонам достичь лучших в своем классе производственных показателей.

Возможность прогнозирования для управления качеством помогает производителям получать ценную информацию, чтобы отслеживать, соответствуют ли процессы всем требованиям и за счет этого управлять качеством. Этот компонент также позволяет производителям применять интеллектуальные алгоритмы и за счет них уменьшать потери от дефектов.

Производственная сеть обеспечивает облачную платформу, интегрированную с решениями SAP Ariba, которое объединяет клиентов с поставщиками производственных услуг: материалов, технического оборудования 3D-печати или числового программного управления.

Также в рамках Hannover Messe 2018 SAP анонсировала SAP Connected Worker Safety - решение, предназначенное для снижения рисков и заботы о безопасности сотрудников. Информация, поступающая с датчиков и других носимых устройств, позволяет незамедлительно реагировать на непредвиденные опасные ситуации, в которые может попасть работник, а также отслеживать важные показатели жизнедеятельности.