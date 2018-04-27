«Ростелеком» запустил в приложении «Госуслуги ХМАО» услугу записи к врачу

«Ростелеком», обеспечивающий работу Единого портала госуслуг, по заказу Департамента информационных технологий Югры запустил в мобильном приложении «Госуслуги ХМАО» новую услугу – «Запись на прием к врачу». Для участия в тестировании и опытной эксплуатации новинки приглашаются все жители Югры.

«Спрос на госуслуги в электронном виде среди югорчан растет ежедневно, что говорит об их высокой социальной значимости. Единый портал госуслуг - это не только оперативное получение информации и документов без очередей, это еще и возможность экономить при оплате госпошлин (действует скидка 30%) и штрафов (первые 20 дней – скидка 50%). Сегодня «Электронным гражданам» Югры доступны более тысячи федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. Совместно с «Ростелекомом» мы работаем не только над переводом услуг в электронный вид, делая их еще доступнее для югорчан, но и расширяем состав услуг в мобильном приложении «Госуслуги ХМАО». В настоящее время в приложении доступны услуги - «Проверка очереди в детский сад», «Электронный дневник», «Запись на прием к врачу». Для удобства граждан единожды внесенные данные запоминает система, более нет необходимости повторно заполнять эту информацию. Таким образом, получить услугу сейчас можно всего лишь за пару кликов в любом удобном для Вас месте, главное – доступ в сеть интернет», – сказал Павел Ципорин, директор Депинформтехнологий Югры.

«Электронные госуслуги уверенно вошли в повседневную жизнь граждан, миллионы жителей нашей страны, в том числе югорчане, ежедневно пользуются возможностью обращаться в органы власти с помощью сервисов портала. И это, в том числе, результат совместной работы Правительства Югры и компании «Ростелеком», - сказал Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком». – Мы стараемся упрощать и облегчать контакт пользователей с порталом госуслуг, делать сервисы еще более доступными и комфортными в использовании, с этой целью расширяется перечь услуг в мобильном приложении «Госуслуги ХМАО». Приглашаем югорчан принять участие в тестировании новой услуги и направить в наш адрес свои пожелания и предложения. Приложение будет дорабатываться на основании полученной обратной связи от пользователей, и в дальнейшем пополняться новыми услугами».

Чтобы воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги ХМАО» необходимо быть зарегистрированным пользователем Единого портала государственных услуг gosuslugi.ru и скачать мобильное приложение из интернет-магазина Google play или App Store. Обновленное приложение доступно абсолютно бесплатно, тестирование новой услуги «Запись на прием к врачу» продлится до 1 июня 2018 г.

Отметим, тестирование работы услуг мобильного приложения проводится исключительно с целью сбора обратной связи от непосредственных пользователей для создания максимально комфортного инструмента при получении услуг в электронном виде. Все вопросы, замечания и предложения по работе мобильного приложения «Госуслуги ХМАО» направлять по электронному адресу support86@gosuslugi.ru.