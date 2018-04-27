«Первый БИТ» в Дубае оптимизировал налоговый учет Aster Aviation Services в соответствии с новым законодательством ОАЭ с решением FirstBIT Accounting.

В результате проекта Aster Aviation Services своевременно предоставила в Федеральный налоговый орган ОАЭ первую декларацию по НДС в соответствии с новым законодательством. FirstBIT Accounting объединил бухгалтерский и налоговый учет в единой системе согласно требованиям IFRS и налоговому законодательству ОАЭ.

Aster Aviation Services DMCC предоставляет различные авиационные услуги на азиатском рынке. Aster Aviation Services организовывает и координирует услуги по наземному обслуживанию и заправке воздушных судов во всех крупных аэропортах Центральной Азии.

С 1 января 2018 г. в ОАЭ вступил в силу закон о налоге на добавленную стоимость. Большинство местных компаний, в том числе Aster, впервые столкнулось с необходимостью сдачи налоговой отчетности. Бухгалтерский учет Aster вела в специализированном программном продукте, но его функционал не соответствовал новым требованиям ведения налогового учета.

Aster Aviation Services требовалось в сжатые сроки перестроиться под новое налоговое законодательство ОАЭ и вовремя предоставить декларацию по НДС в первый отчетный период.

Специалисты филиала компании «Первый БИТ» в Дубае – First BIT – рекомендовали использовать собственное решение FirstBIT Accounting, созданное специально под потребности бизнеса Ближнего Востока с учетом законодательных нововведений ОАЭ и стандартов IFRS.

Переход Aster на новую систему учета включал три этапа: подготовка методологии налогового учета в соответствии со спецификой бизнеса; установка и настройка программного продукта; сопровождение клиента при подаче первой налоговой отчетности.

Проект начался с анализа всех бизнес-процессов клиента. Для этого на первом этапе к проекту был подключен налоговый аудитор, вместе с которым была подготовлена налоговая учетная политика. После создания архитектуры по разработанной методологии совместно с клиентом начался процесс внедрения FirstBIT Accounting.

Под контролем экспертов First BIT специалисты компании Aster выполнили перенос существующих бухгалтерских документов в новую базу данных и сформировали налоговый отчет по НДС. После тщательной проверки отчетной информации данные были успешно перенесены в налоговую декларацию на сайте Federal Tax Authority (FTA) – Федеральный налоговый орган ОАЭ. Отчет по НДС в решении FirstBIT Accounting полностью идентичен официальной налоговой декларации, что обеспечивает удобство и скорость проверки информации при передаче сведений в налоговые органы.

«Благодаря грамотному управлению процессом перехода на новою систему со стороны наших партнеров из First BIT нам удалось максимально оперативно решить вопрос, связанный с новыми для нас правилами налогообложения в ОАЭ. Функциональность формирования декларации по НДС в FirstBIT Accounting полностью соответствуют инструкциям Federal Tax Authority. Также хочется отметить удобство работы в системе: вся информация находится под рукой, вывести отчет не составляет труда, а автоматический расчет себестоимости в разы экономит время наших работников» – сказал Денис Ефимович, Директор Aster Aviation Servies DMCC.