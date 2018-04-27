Hisense открыла российское представительство компании

Hisense официально объявила об открытии российского представительства компании. Основной задачей российского офиса станет продвижение направления высококачественной бытовой техники для дома: телевизоры, холодильники, морозильники, стиральные машины, кондиционеры. В перспективе, помимо бытовой техники, компания планирует представлять смартфоны под собственным именем, которые давно продаются на азиатском и европейском рынках. Российское представительство стало 18м по счету офисом корпорации.

Продукция Hisense экспортируется в более чем 100 странах по всему миру и открытие российского представительства стало логическим этапом активного развития компании. С момента своего основания в 1969 году компания Hisense занимается разработкой инновационных решений в области потребительской электроники, бытовой техники, интеллектуальных информационных систем, решений для цифровой медицины, строительстве, высокотехнологичных решений для транспорта. В каждом из этих направлений компания занимает лидирующие позиции.

На сегодняшний день Hisense является брендом №1 в Китае и №4 (с долей рынка 6,1% в деньгах и 5,9% в штуках) на международном рынке в сфере производства высококачественных телевизоров. Также Hisense является телевизионным брендом №1 в Австралии и Южной Африке и занимает лидирующие позиции в других странах. На рынке холодильников и морозильников Hisense занимает 1 место в Австралии и Южной Африке и второе в Китае. На рынке систем кондиционирования в Китае Hisense занимает 3 место.

Оборот компании за 2017 год составил $16,43 млрд, из которых около $4,2 млрд обеспечили внешние рынки сбыта.

Hisense сохраняет лидерские позиции по производству телевизоров на китайском рынке уже 14 лет подряд, где многократно получал награду топ 10 брендов. Также компания была выбрана одной из 10 лучших производственных компаний под руководством китайского правительства.

В ноябре 2017 года компания Hisense приобрела международное подразделение Toshiba, занимающееся производством телевизоров и мультимедийных дисплеев. А еще раньше, в 2015 году, Hisense заполучила право продавать на рынках Северной и Южной Америки свои телевизоры под маркой Sharp. Такие решения позволяют укрепить позиции Hisense на рынке потребительской электроники, бытовой техники и, безусловно, стали дополнительным положительным фактором для дальнейшего развития компании в сфере высокотехнологичных решений.

Сегодня Hisense – одна из передовых корпораций, имеющих свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры, бюро инноваций и лаборатории компьютерных технологий мирового уровня. В процессе своего становления компания запатентовала более 860 технических разработок и технологий. Hisense использует 3 ультрасовременных промышленных комплекса, расположенных в Европе, Центральной Америке и ЮАР, а также 12 научно-исследовательских центров в различных странах мира. Филиалы научно-исследовательских и инновационных центров Hisense располагаются в нескольких провинциях Китая, а также в Южной Африке, США и Нидерландах. На 18 предприятиях Hisense, расположенных в различных странах мира, работает более 75 000 специалистов.

Особым преимуществом продукции компании Hisense является ее сочетание высокотехнологичной экспертизы, качества и стоимости. Пристальное внимание компания уделяет также сервису и послепродажному обслуживанию своих продуктов и готова оказать качественную всестороннюю поддержку потребителей. С этой целью компания Hisense организовала бесплатную информационную поддержку на всей территории России, которая работает 363 дня в году с 9 утра до 9 вечера.

По состоянию на сегодняшний день насчитывается 150 Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ) в 128 городах России. В течение года планируется увеличить количество городов работы АСЦ на 25% (преимущественно Урал и Дальний Восток). Учитывая высокие требования, которые предъявляют российские покупатели к продукции, а также высокую конкуренцию на российском рынке, сочетание таких факторов дает Hisense уникальный шанс для завоевания значительной доли рынка бытовой техники.

Генеральным директором российского представительства Hisense назначен Алекс Жу, который также отвечает за продвижение и развитие всего направления телевизоров Hisense во всем мире.

Алекс Жу отметил: «Российский рынок является ключевым для дальнейшего развития компании Hisense в ближайшие несколько лет. Прежде, чем принять такое решение, мы наблюдали за развитием российской экономики и подготовили полноценный ассортимент высококачественной продукции, которая сможет удовлетворить вкусы российских потребителей. Мы уверены в этом рынке и в той роли, которую Hisense может сыграть на нем, поэтому готовы полноценно инвестировать в достижение поставленных целей».

«Мы уверены, что высокое качество и инновационные технологии – это основные преимущества продукции Hisense и залог ее успеха на глобальном рынке. Сегодня в наших планах достичь не менее 5% доли рынка в ближайшие 2-3 года.» - сказал Антон Харин, вице-президент по продажам и маркетингу «Айсенс Рус».

В перспективе (в ближайшие 5-7 лет) компания будет рассматривать создание собственной производственной базы на территории России, что, несомненно, будет иметь также важное социальное значение.

Ключевым партнером Hisense в сфере продвижения на территории России телевизоров, холодильников, морозильников и стиральных машин стала компания DNS, крупнейшая розничная сеть, насчитывающая более 1400 магазинов в 540 городах России.

Генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев сказал: «Hisense – уникальная компания, имеющая богатую научно-техническую базу, что позволяет ей быть в тренде и создавать продукты, отвечающие самым требовательным покупателям. Мы уверены, что наша совместная работа позволит достичь Hisense хороших результатов и занять в перспективе определенную долю рынка».

Эксклюзивным дистрибьютором полного спектра климатической продукции Hisense с 2013 года является компания «БРИЗ-Климатические системы», входящая в ТОП-3 российских поставщиков систем кондиционирования. Розничные продажи на территории Российской Федерации осуществляются через сеть профессиональных компаний-партнеров. Системы кондиционирования Hisense по итогам 2016 и 2017 годов занимают 1 место среди всех китайских марок по продажам передового инверторного оборудования и входят в глобальный ТОП-5 всех брендов, поставляемых в Россию.