«Эвотор» и «Гольфстрим» представили приложение «Кнопка SOS»

«Эвотор», производитель онлайн-касс и облачных сервисов, а также «Гольфстрим», поставщик охранных систем, представили новый проект – приложение «Кнопка SOS».

Приложение позволяет экстренно вызвать помощь на торговую точку или предприятие малого бизнеса. Если ранее для обеспечения охраны необходимо было устанавливать специальное оборудование, то теперь достаточно скачать приложение «Кнопка SOS» на онлайн-кассу «Эвотор». В случае опасности сотруднику необходимо удерживать кнопку в течение секунды. Онлайн-касса передаст сигнал тревоги на Центральную станцию мониторинга «Гольфстрим». Получив сигнал SOS, оператор Центральной станции мониторинга незамедлительно отправляет ближайшую группу быстрого реагирования.

«Мы в "Гольфстрим" создали продукт, который позволяет по-новому взглянуть на возможности охранных систем. Обычные услуги по охране бизнеса теперь можно получить необычным образом и с массой преимуществ. Это проще – все онлайн и без бумаг. Это быстрее – не требуется устанавливать оборудование. Это удобнее, так как всегда под рукой и не потеряется, как носимая кнопка тревожной сигнализации», – отметил генеральный директор «Гольфстрим» Алексей Давыдов.

«Компания "Эвотор" с момента своего основания работает с малым бизнесом и знает о его насущных потребностях. Чтобы предпринимателю было легче управлять бизнесом, мы предоставляем ему сервисы в магазине приложений "Эвотор". Сейчас в магазине более 200 сервисов, как платных, так и бесплатных, которые решают различные задачи, от контроля ассортимента до управления работой персонала. Появление на онлайн-кассе новой услуги "Кнопка SOS" от лидера охранных систем «Гольфстрим» добавляет в экосистему "Эвотор" новую функциональность, позволяя закрыть еще больше потребностей предпринимателя», – сказал лидер облачной разработки «Эвотора» Александр Жалнин.

Приложение «Кнопка SOS» доступно для скачивания в магазине приложений «Эвотор».