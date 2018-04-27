«ЭР-Телеком» сообщил о завершении сделки по приобретению «Стрелы Телеком»

«ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», ТМ «Дом.ru Бизнес», «Энфорта»), национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, объявил о завершении сделки по приобретению 100% объединенной компании «Стрела Телеком». Данное приобретение позволит усилить позиции компании в трех регионах присутствия – Иркутской, Томской и Ульяновской области, а также расширить географию деятельности в B2C-сегменте в Хабаровском крае и республике Бурятия.

«Стрела Телеком», обслуживающая более 395 тыс. клиентов, является региональным оператором кабельного телевидения и широкополосного доступа в интернет с присутствием в 11 городах Сибири и Дальнего Востока и фокусом в B2C-сегменте. Объединение компаний позволит «ЭР-Телеком Холдинг» существенно усилить положение на территории Иркутской, Томской и Ульяновской областей на рынке широкополосного доступа в интернет и платного ТВ в B2C-сегменте с достижением лидерских позиций. Кроме того, Холдинг расширит географию деятельности в республике Бурятия и Хабаровском крае.

Клиенты объединенного оператора, в свою очередь, получат доступ к широкому спектру услуг и продуктов Холдинга. Дальнейшее развитие группы компании «Стрела Телком» в синергии с крупным российским телекоммуникационным холдингом откроет новые возможности для повышения качества услуг и сервиса.

«Мы продолжаем реализацию нашей стратегии роста, которая включает в себя достижение лидерских позиций в городах нашего присутствия. Приобретение группы компании "Стрела Телеком" позволит нам не только укрепить позиции в регионах Сибири и Дальнего Востока, но и предложить населению и бизнесу инновационные цифровые продукты и сервисы», — сказал Андрей Кузяев, Президент «ЭР-Телеком Холдинг».

В результате сделки в состав «ЭР-Телеком» вошли новые активы в Иркутске (ООО «Авиком», ООО «Айпи Медиа – Иркутск»), Ангарске (ООО «Телесистема «Астра»), Димитровграде (ООО «Вариант-ТВ»), Томске (ООО «Томтел», ООО «Городские интернет сети», ООО «Томтелеком», ООО «Томсвязьинвест»), Северске (ООО «ТВ-7»), Улан-Удэ («БИКС+»), Усолье-Сибирском (ООО «Теленэт») и Хабаровске (ООО «Хабаровские домовые сети»).