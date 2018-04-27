ДИТ Москвы и представители бизнеса обсудили городскую среду будущего

Публичное обсуждение цифровой стратегии Москвы «Умный город 2030», которое проводит Департамент информационных технологий вместе с экспертами и бизнесом, позволило заглянуть в будущее столицы. По прогнозам авторов документа, через 12 лет в Москве будет создана комфортная городская среда – современные технологии сделают ее более экологичной, персональной и безопасной. В частности, формирование персональной городской среды будет возможно благодаря искусственному интеллекту, который обрабатывает большие объемы данных о жизнедеятельности города, поведении жителей и бизнеса. Также состоится переход к персонализированным цифровым услугам с удобным интерфейсом, едиными стандартами качества.

Развитие интернета вещей (IoT) позволит создать единую городскую платформу онлайн-мониторинга чрезвычайных ситуаций и экологии. Датчики IoT будут следить за концентрацией загрязняющих веществ в воздухе, водоемах и на земле.

Кроме того, повысится безопасность мегаполиса: измерение уровня шума позволит с высокой точностью выявить попытку совершения противоправных действий (например, выстрелов), аварию или несчастный случай и мгновенно оповестить об этом соответствующие службы. Технологии искусственного интеллекта позволят распознавать, наблюдать и предсказывать поведение отдельных лиц, прогнозировать происшествия и предотвращать кибератаки. Благодаря использованию новых цифровых платформ и информационно-аналитических инструментов будут оптимально распределяться городские ресурсы, например, исключен человеческий фактор при определении объемов финансирования ЖКХ.

Обсуждение программы «Умный город» идет на площадке отраслевого агрегатора ICT.Moscow. В стратегии «Умный город 2030» определяются цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как умного города будущего. При этом в отличие от традиционных отраслевых стратегий, новый документ не будет замкнут на одной сфере (ИКТ) и подразумевает взаимосвязанное развитие всех отраслей в городе. Стратегической целью является формирование инновационного города, в котором применяются цифровые технологии для повышения уровня жизни людей, эффективности деятельности и услуг, удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений горожан.