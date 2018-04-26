В банкоматах «Бинбанка» появилась функция оплаты услуг по картам любых российских банков

«Бинбанк» объявил о запуске во всех своих банкоматах функции оплаты услуг по картам любых российских банков.

Теперь держатели карт, выпущенных любым российским банком, могут оплачивать весь перечень услуг в банкоматах и терминалах «Бинбанка» по всей России.

Устройства самообслуживания «Бинбанка» позволяют совершать платежи в адрес более чем 15 тыс. поставщиков услуг, включая сотовую связь, ТВ и интернет, ЖКХ, школы и детские сады, а также онлайн-игры.

В банкоматах и терминалах, как и прежде, доступно пополнение карт любых банков. Сеть собственных банкоматов и терминалов «Бинбанка» насчитывает порядка 3 тыс. устройств. В общей сложности держателям карт «Бинбанка» доступны более 16 тыс. банкоматов и терминалов с учетом устройств банков-партнеров.