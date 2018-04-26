Dell представила обновленную линейку ПК для бизнеса

Dell представила новые ПК корпоративного класса, созданные для организаций любых размеров. Компания Dell обновила дизайн своих систем корпоративного класса, улучшила их производительность и сделала их еще экологичнее с тем, чтобы соответствовать всем запросам современных сотрудников.

«Для многих наших заказчиков работа перестала ассоциироваться с фиксированным местом, теперь фокус сместился в сторону самого рабочего процесса, — сказал Джей Паркер (Jay Parker), президент подразделения клиентских решений Dell. — И поэтому прогрессивные компании, желающие найти и привлечь лучших специалистов, стремятся оправдать их ожидания. Сегодня ИТ-отделы предприятий работают с Dell для того, чтобы предложить своим сотрудникам необходимые инструменты и гибкость, которые помогли бы им делать свою работу, гармонично встраивая ее в свой образ жизни. При этом не нанося ущерб безопасности и сохраняя низкими издержки».

Рабочие станции Dell Precision 17 серии 7000 (7730) и Precision 15 серии 7000 (7530) оснащаются процессорами Intel Core 8-го поколения и Xeon, профессиональными видеосистемами AMD Radeon WX и NVIDIA Quadro и оперативной памятью SuperSpeed с частотой 3200 МГц и поддержкой емкости до 128 ГБ.

Мобильная рабочая станция Precision 15 (7530) является 15-дюймовой системой с поддержкой виртуальной реальности. Обе модели оснащаются ведущими технологиями для решения сложных творческих задач. Наконец, рабочую станцию Precision 15 (7530) можно укомплектовать накопителями PCIe SSD емкостью до 6 ТБ, что также является предельным значением на сегодняшний день по отрасли в классе 15-дюймовых систем. Модель Precision 17 (7730) открывает возможность работать в новых сценариях, таких как искусственный интеллект и машинное обучение.

Компактная рабочая станция-трансформер с экраном 15 дюймов Dell Precision 15 серии 5000 (5530) создана для удовлетворения потребностей в создании и обработки контента и при этом имеет тонкий корпус. Крепление экрана с поворотом на 360 градусов и наличие сенсорного экрана с пером открывают несколько сценариев эксплуатации.

Экран InfinityEdge формата Ultra HD позволяет убедиться в передаче всех мельчайших деталей, которые задумал автор произведения. Перо Dell Premium Pen поддерживает 4 096 уровней нажатия, повороты и характеризуется высокой скоростью реакции, — с тем чтобы создать эффект работы карандашом на бумаге. Новая клавиатура MagLev Keyboard с уменьшенным ходом клавиш сохранила полноценную раскладку со вспомогательными клавишами. А технология Ultra-thin GORE Thermal Insulation обеспечивает эффективное охлаждение.

Самая маленькая мобильная рабочая станция с экраном 15 дюймов в линейке Dell — Precision 15 серии 5000 (5530) — обеспечивает качество изображения благодаря монитору InfinityEdge 4K Ultra HD с улучшенным контрастом изображения и сенсорным вводом; система может быть укомплектована новым дисплеем IGZO 4. Более мощная по сравнению с предшественниками, эта рабочая станция весит всего 1,77 кг и оснащается профессиональной графической подсистемой (NVIDIA Quadro P2000 в максимальной конфигурации). Максимальный объем оперативной памяти — 32 ГБ, частота — 2666 МГц, что позволит ускорить обработку сложных задач. Модель оснащается до 4 Тб емкости SSD, что позволит пользователям быстро получать доступ, передавать и хранить большие 3D-файлы, видео и мультимедиа. Это редко встречается у мобильных рабочих станций в таком тонком и легком корпусе.

Еще одна новинка, 15-дюймовая рабочая станция Dell Precision 15 серии 3000 (3530), предлагает производительность уровня рабочей станции по цене, сопоставимой с ценой ПК.

Устройство оснащается процессорами Intel Core 8-го поколения и Xeon, оперативной памятью с частотой до 2666 МГц и профессиональной графикой NVIDIA Quadro P600. Благодаря батарее емкостью 92 Вт/час и богатому выбору поддерживаемых интерфейсов, включая HDMI 2.0, Thunderbolt и VGA, пользователи всегда будут на связи.

Семейство продуктов Dell Latitude было создано для профессионалов, нуждающихся в производительном мобильном ПК для работы. По сравнению с тремя последними поколениями систем корпус новых ПК Latitude 14 (5491) и 15 (5591) серии 5000 был уменьшен на 30%. Новинки оснащены совершенными технологиями, сделавшими их самыми мощными ноутбуками Latitude на сегодняшний день.

Устройства обеспечивают время автономной работы до 19 часов. Они оснащаются процессорами Intel Core i5 и i7 8-го поколения с поддержкой технологии vPro (серии 45 Вт/час), оперативной памятью с частотой 2666 МГц (максимальная емкость — 32 ГБ) и видеоконтроллерами NVIDIA. В зависимости от конфигурации, ноутбуки могут быть оснащены интерфейсом Thunderbolt 3, жестким диском или SSD с шиной PCIe.

Ноутбуки разработаны в рамках программы Dell Legacy of Good Program: в их корпусе используется переработанное углеродное волокно. Dell вот уже более 10 лет использует в своей продукции и упаковке материалы такого плана. С 2012 года компания переработала свыше 22,7 тыс. тонн выброшенной потребительской электроники, которые были использованы в производстве новых товаров. К 2020 году Dell планирует достичь значения в 45,4 тыс. тонн переработанных электронных отходов, поступивших на производство новых товаров бренда.

Latitude являются самыми защищенными и управляемыми на рынке ноутбуками корпоративного класса, они позволяют предприятиям внедрять контактные считыватели FIPS 201 Smart Card Reader и бесконтактные считыватели смарт-карт с сертификатом Control Vault 2 FIPS 140-2 Level 3.

Устройства включают мультифакторную аутентификацию Intel Authenticate, которая контролирует доступ к оборудованию для дополнительной защиты; теперь ноутбуки поддерживают технологию распознавания лиц Windows 10. ПК Dell Latitude просты в развертывании, управлении и обслуживании благодаря программному обеспечению для удаленного администрирования Dell Client Command Suite. Для пользователей ОС Windows 10 Dell предлагает уникальную интеграцию платформы VMware Workspace ONE (в составе семейства Dell Technologies) с ПО Dell Client Command Suite для облачного управления клиентским оборудованием Dell (BIOS), c драйверами Dell, ОС Windows и приложениями от облачной консоли VMware Workspace ONE. Пользователи ОС Windows 10 также могут использовать ПО Microsoft AutoPilot для развертывания и управления; Dell начнет продавать этот продукт своим клиентам с мая текущего года. Ни один другой OEM-поставщик не предлагает такой широкий набор инструментов для управления устройствами на базе Windows 10.

Компания Dell представляет новое семейство настольных моноблоков OptiPlex, выполненных в едином элегантном стиле. Устройства оснащаются процессорами Intel Core 8-го поколения с поддержкой технологии vPro и оперативной памятью DDR4 емкостью до 32 ГБ. В зависимости от конфигурации, компьютеры могут быть оснащены технологией Intel Optane для сверхбыстрого запуска наиболее популярных приложений. Моноблоки оснащены веб-камерой формата Full HD, которая в выключенном состоянии прячется в корпусе. Поддержка инфракрасного сканирования позволяет воспользоваться функцией Windows Hello.

Моноблок OptiPlex 7760 AIO оснащен 27-дюймовым дисплеем InfinityEdge. В зависимости от варианта поставки, панель может иметь разрешение Ultra HD, быть оснащена антибликовым покрытием, поддержкой HDR и High-Gamut sRGB, либо иметь разрешение Full HD и поддерживать сенсорный ввод. Устройство оснащается дискретной графикой и четырьмя микрофонами с технологией Waves Maxx Audio для кристально чистого звука на расстоянии до 3,7 м. Модель OptiPlex 7460 AIO оснащена 23,8-дюймовым IPS-дисплеем InfinityEdge формата Full HD и большим набором разъемов. В модели OptiPlex 5260 AIO диагональ экрана составляет 21,5 дюйма. Заказчик может выбрать вариант с сенсорным экраном, считывающим до 10 одновременных касаний.

В дополнение к этим новинкам Dell выпустила ПК OptiPlex в формфакторах Tower, Small (SFF) и Micro (MFF). Настольные системы оснащаются процессорами Intel Core 8-го поколения и оперативной памятью DDR4 (максимальная емкость — 64 ГБ).

Модель OptiPlex XE3 выпускается в формфакторах Tower и SFF. Это полноценная коммерческая система, в основе которой лежат производительность, долговечность и надежность. Отличное решение для организаций здравоохранения, розничных сетей и производственных предприятий. Также предлагается в дизайне OEM. Система устойчива к агрессивному внешнему воздействию и вибрациям, а также способна работать в температурном диапазоне 0 — 45̊ градусов Цельсия. Для суровых условий предусмотрена защита от пыли (фильтры можно приобрести отдельно). Модели OptiPlex 7060 и 5060 выпускаются в формфакторах Tower, SFF и Micro. Заказчикам предлагается выбор между жесткими дисками и SSD, графикой AMD и NVIDIA (с возможностью установки двух видеокарт). ПК поддерживают подключение до трех мониторов одновременно. Модель OptiPlex 3060 доступна в формфакторах Tower, SFF и Micro. Это компактное решение с поддержкой до 32 ГБ ОЗУ DDR4, предусматривающее различные варианты установки.

Новые мониторы серии P (P2219H, P2319H, P2419H, P2719H) обладают тонким корпусом, уменьшенной площадью ножки, поддержкой USB-С и улучшенной системой укладки кабелей. Созданные для продуктивной работы, они освобождают на рабочем столе еще больше места, чем прежде. Обновленная функция Easy Arrange в приложении Dell Display Manager повышает удобство при работе с несколькими приложениями одновременно. Тонкая рамка вокруг экрана позволяет создать практически единое пространство при размещении нескольких мониторов рядом. Технология IPS и широкие углы обзора (178°/178°) обеспечивают сочную цветопередачу практически с любой позиции. Заказчики могут приобрести подставку Dell Dual Monitor Stand (MDS19), позволяющую компактно разместить рядом друг с другом два монитора с диагональю 27 дюймов.

Для того чтобы помочь пользователям извлечь максимум из приобретенных технологических решений, Dell предлагает комплекс дополнительных услуг на протяжении всего жизненного цикла продуктов.

Комплексный пакет услуг включает решение ProSupport Plus, основанное на уникальной технологии Dell SupportAssist и предлагающее конечным пользователям все необходимое для успешного функционирования ПК и планшетов. Наша ведущая в отрасли автоматизированная технология проактивной предиктивной диагностики, гибкие возможности обратной связи и многочисленные каналы поддержки помогают предотвратить отказ систем, увеличить производительность ИТ и пользователей и снизить нагрузку ИТ-персонала. В сравнении с ключевыми конкурентами, пакет Dell ProSupport Plus с технологией SupportAssist значительно сокращает время на восстановление неисправного жесткого диска: до 91% меньше времени и на 21 шаг меньше при устранении проблемы.

О доступности и ценах на российском рынке будет сообщено отдельно.