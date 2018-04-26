Банк «Восточный» отметил более чем двукратный рост операций клиентов в мобильном банке

По итогам первого квартала 2018 г. совокупный объем операций в интернет- и мобильном банках «Восточного» увеличился более чем в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество новых клиентов, подключившихся к интернет- и мобильному банкам при оформлении финансовых продуктов и услуг выросло в 1,5 раза. Рост числа пользователей мобильными приложениями банка «Восточный» составил 2,8 раза.

Клиенты все больше ценят удобство и комфорт в использовании мобильного банка. Так, в первом квартале 2018 г. количество операций в мобильном банке значительно выросло по многим категориям, например, платежи выросли на 237%, а переводы на 127%.

«В качестве основной тенденции первого квартала 2018 г. можно выделить то, что клиенты отдают предпочтение мобильному банку перед интернет-банком, что обусловлено эволюцией в использовании гаджетов. Сейчас смартфоны практически заменяют собой компьютеры при обращении к персональным банковским услугам. Сегодня мобильный телефон стал не просто средством связи, но и настоящим финансовым помощником или мини-банком», – отметил Алексей Казаков, директор цифрового бизнеса банка «Восточный».

Развитие сервисов дистанционного обслуживания клиентов является одной из стратегических задач «Восточного», который сегодня строит легкий диджитальный банк. Среди важных новинок первого квартала 2018 г. можно выделить запуск сервиса Apple Pay, запуск сервиса «Автоплатеж ЖКУ», в котором интегрирована функция автоплатежей за коммунальные услуги с единой общероссийской системой ГИС ЖКХ.

Помимо легкости и удобства дистанционные сервисы дают клиентам и ощутимую выгоду. Так, в марте банк «Восточный» обнулил комиссии за оплату наиболее востребованных услуг в интернет- и мобильном банках. Теперь без комиссии можно оплатить услуги ЖКХ, сотовую связь и телекоммуникационные услуги, налоги и штрафы, интернет-заказы, образовательные и другие популярные виды услуг.