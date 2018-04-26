Банк «Уралсиб» запустил бизнес- сервис по бесплатной доставке в офис на такси

«Банк Уралсиб» совместно с B2B-сервисом CallToVisit запустил пилотный проект по бесплатной доставке клиентов малого бизнеса на такси до отделений для открытия расчетного счета. На текущем этапе услуга доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в десяти отделениях банка города Москвы.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно выбрать опцию в момент заполнения заявки на открытие или резервирование расчетного счета на сайте Банка. Кроме того, заказать поездку на такси до офиса с целью открытия счета можно, обратившись в контакт-центр банка. Услуга предоставляется на бесплатной основе.

В настоящий момент услуга доступна в следующих отделениях Банка Уралсиб в Москве: ДО Отделение «Кутузовское» (пр. Кутузовский, 27), ДО Отделение «Таганское» (ул. Марксистская, 1К1), ДО «Маяковский» (2-я Тверская-Ямская, 14), ДО «Бизнес-Центр Фрунзенский» (ул. Ефремова, 8), ДО Отделение «Северное» (ул. Академика Королева, 3), ДО «Кузьминки» (ул. Зеленодольская, 36К1), ДО Отделение «Ленинградский проспект» (проспект Ленинградский, 33А), ДО Отделение «Марьино» (ул. Люблинская, 175), ДО «Варшавский» в г. Москва (Варшавское шоссе, 82) и ДО Отделение «Черемушки» (ул. Профсоюзная, 56).

«Мы стремимся постоянно совершенствовать не только наши продукты, но и процесс взаимодействия клиентов с банком, делая его еще более удобным и приятным. Сервис CallToVisit - еще один шаг в этом направлении. На наш взгляд, такой бонус может стать хорошим началом взаимовыгодного сотрудничества с клиентами», — отметила Екатерина Маландий, руководитель департамента развития и продаж малого бизнеса банка «Уралсиб».

«Сегодня такси не является роскошью, это доступная услуга, которую компании могут предоставлять клиентам. Благодаря такому инструменту, безусловно, повышается лояльность клиентов, что крайне важно для каждого банка. Мы надеемся, что совместный проект покажет положительные результаты, и мы сможем поделиться ими с рынком», – отметил Сергей Алумов, сооснователь и генеральный директор CallToVisit, B2B-сервиса бесплатного такси для привлечения клиентов в конечные точки продаж.

Банк «Уралсиб» развивает сервисы для бизнеса, многие из которых бесплатные. В их числе сервис регистрации бизнеса «1С-Старт» на сайте банка с возможностью подключения пакета услуг «Начни с нуля» с годом бесплатного обслуживания; онлайн-резервирование расчетного счета; Университет бизнеса - обучающая площадка для предпринимателей.

Клиентам также доступен «Бизнес-плейс» – магазин решений для бизнеса, где можно на выгодных условиях приобрести онлайн-бухгалтерию, CRM-систему, онлайн-отчетность и другие услуги, необходимые каждой компании.