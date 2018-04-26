Asus представила новый бренд видеокарт AREZ

Asus представила бренд AREZ, под которым выпускаются видеокарты с графическими процессорами Radeon RX. Видеокарты под брендом, получившим название в честь древнегреческого бога войны. Специально для геймеров и энтузиастов видеокарты AREZ оборудованы надежными системами охлаждения. Для настройки параметров видеокарт предусмотрен специально разработанный комплекс программного обеспечения.

Своим появлением новый бренд обязан многолетнему сотрудничеству между компаниями Asus и AMD. Геймеры и компьютерные энтузиасты по достоинству оценят уникальное сочетание инновационных разработок и технологий Asus с графическими процессорами и программным обеспечением AMD.

«Геймеры по всему миру знают, что компания AMD выступает за открытые инновации. Свидетельством тому – наш вклад в программные интерфейсы DirectX и Vulkan. Мы приверженцы прозрачных производственных стандартов, таких как технология Radeon FreeSync. Мы хотим развивать геймерскую индустрию и предоставить разработчикам игр возможность воспользоваться преимуществами разных видов графического аппаратного обеспечения, включая нашу графику AMD Radeon. Мы приглашаем всех, кто разделяет наши убеждения и ценит исключительные игровые впечатления, присоединиться к «красной» команде», — сказал Скотт Херкельман, вице-президент и генеральный менеджер AMD Radeon Technologies Group.

Видеокарты AREZ изготавливаются по уникальной полностью автоматизированной производственной технологии Auto-Extreme с применением высококачественных компонентов Super Alloy Power II, что позволяет достичь высочайшего качества и надежности, увеличить производительность и продлить срок службы видеокарт. С момента внедрения производственной технологии Auto-Extreme надежность видеокарт Asus повысилась на 30%. При этом автоматизированный производственный процесс не наносит вреда окружающей среде – в нем не используются токсичные материалы, а расход энергии снижен вдвое.

Применение высококачественных компонентов Super Alloy Power II позволило увеличить производительность видеокарт, значительно уменьшить уровень шума при высоких нагрузках и понизить рабочую температуру.

Производственная технология MaxContact с применением высокоточного оборудования позволила сделать поверхность медного основания радиатора в 10 раз более гладкой, что, в свою очередь, помогло вдвое увеличить площадь его соприкосновения с поверхностью графического процессора для еще более эффективного отвода тепла. Некоторые модели видеокарт AREZ обладают увеличенной на 40% площадью радиатора, что также повышает эффективность теплоотвода и, следовательно, значительно снижает температуру работы и уровень шума по сравнению с предыдущим поколением устройств.

Запатентованная конструкция вентиляторов с оптимизированной геометрией крыльчатки позволяет усилить воздушный поток и увеличить статическое давление на радиатор на 105%. Кроме того, эти вентиляторы работают втрое тише обычных и обладают уровнем защиты от пыли IP5X, что положительно сказывается на их надежности и сроке службы. Соответствие строжайшим требованиям сертификации гарантирует стабильную работу вентиляторов в видеокартах AREZ даже в условиях повышенной нагрузки. Инновационная технология 0dB приостанавливает работу вентиляторов, когда температура графического процессора не превышает определенную отметку, поэтому в игры с низкой и средней нагрузкой на графический процессор теперь можно играть в абсолютной тишине.

Технология Asus FanConnect II означает, что на видеокарте имеется пара 4-контактных разъемов для подключения корпусных вентиляторов с регулировкой по ШИМ или напряжению. Изменение их скорости осуществляется на основе температуры центрального и графического процессора – автоматически. Кроме того, пользователю предоставляется возможность гибкой настройки алгоритма регулировки вручную.

Утилита Tweak II, предназначенная для настройки системы охлаждения, получила новый интуитивно понятный интерфейс, сохранив при этом функции тонкой настройки для специалистов-оверклокеров. Всего один клик мышью – и функция Gaming Booster повышает производительность видеокарты до максимума, высвобождая системные ресурсы за счет отключения избыточных процессов.

Видеокарты AREZ поддерживают новейшие драйверы AMD Radeon Software Adrenalin Edition, включающие энергосберегающую программную технологию Radeon Chill, утилиту Radeon WattMan, переназначенную для управления напряжением, тактовой частотой и скоростью вращения вентиляторов, и утилиту Radeon ReLive для записи игрового процесса.

Видеокарты AREZ с графическими процессорами AMD Radeon RX поступят в продажу в мае 2018 года.