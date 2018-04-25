В «Яндекс.Здоровье» добавлены экспресс-консультации

В «Яндекс.Здоровье» появились экспресс-консультации. Они позволяют задать врачу короткий вопрос и быстро получить ответ. Такие консультации стоят 99 руб. и длятся пять минут. Сейчас их проводят педиатры, терапевты и гинекологи.

«У людей часто возникают вопросы о здоровье, с которыми они не считают нужным идти к врачу. Но это не значит, что ответы на них надо искать в интернете. Экспресс-консультация — идеальный вариант в подобных случаях. Например, если человек не знает, какие лекарства взять в поездку, или его что-то беспокоит, врач даст ему квалифицированный совет. И чем раньше пациент обратится к врачу, тем проще будет выявить заболевание на ранней стадии, если он болен», — сказала Алена Тарасюк, руководитель отдела экспертизы медицинских услуг «Яндекс.Здоровья».

Если проблему не удастся решить быстро, врач предложит классическую консультацию. Она длится полчаса и стоит 499 руб. Если пациент согласится, он заплатит только за обычную консультацию, а если нет — сервис не возьмет с него денег. После беседы врач пришлет отчет с рекомендациями, чтобы пользователь ничего не забыл и не перепутал.

«Яндекс.Здоровье» — это сервис для онлайн-консультаций с врачами. С его помощью можно получить совет специалистов разных направлений — от неврологов до косметологов, а также проконсультироваться с ветеринаром по поводу домашних питомцев. Сервис доступен на сайте и в мобильном приложении для iOS и Android.