Mail.Ru Group приобрела контрольный пакет акций разработчика мобильных игр BIT.GAMES

Mail.Ru Group приобрела 51% акций разработчика мобильных игр BIT.GAMES. Команда разрабатывает мобильные и социальные игры, а стала известной благодаря игре «Домовята», в которую играли более 10 млн пользователей социальных сетей России.

Сейчас студия разрабатывает мобильную экшн-RPG «Гильдия героев». Игра уже набрала около 7 млн установок по всему миру, а за последний год (с марта 2017 по март 2018) ее ежемесячная выручка выросла больше чем в 10 раз и превысила $1 млн.

BIT.GAMES, как и раньше, продолжит самостоятельно работать над “Гильдией Героев”. При этом команда Игрового направления Mail.Ru Group окажет студии экспертную поддержку для дальнейшего масштабирования проектов и откроет доступ к своим ресурсам в области разработки, аналитики и маркетинга.

Ранее BIT.GAMES уже сотрудничала с Mail.Ru Group — в декабре 2017 года со студией начало работать инвестиционное подразделение Mail.Ru Games Ventures. Команда получила не только инвестиции для развития проекта, но и маркетинговую и юридическую поддержку.

«Мы рады, что BIT.GAMES присоединилась к Mail.Ru Group. Это одна из самых талантливых студий в индустрии. И я убежден, что наше сотрудничество обогатит опыт Игрового направления в мобильной разработке. Мы, в свою очередь, предоставим команде BIT.GAMES доступ ко всем нашим ресурсам, чтобы ускорить развитие их проектов в России и на зарубежных рынках», — сказал Василий Магурян, руководитель игрового направления Mail.Ru Group.

«Партнерство с Mail.Ru Group позволит BIT.GAMES выйти на новый уровень взаимодействия с участниками рынка разработки мобильных игр. В этой сделке мы видим для себя не только новые перспективы развития нашего флагмана — "Гильдии Героев", но и более широкие горизонты по реализации новых проектов»,— отметил Владимир Розов, генеральный директор BIT.GAMES.

Студия BIT.GAMES была основана в 2002 году и занималась разработкой сайтов и веб-сервисов на заказ. Игры начали создавать в 2007 году. Сегодня в штате компании работают более 70 человек. В активе студии такие игры, как «Гильдия Героев», «Домовята», Cinderella Story и другие.