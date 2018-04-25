Иванниковские чтения: в Армении будет установлен памятный знак от имени академика Виктора Иванникова

3-4 мая 2018 г. в Российско-Армянском университете в Ереване пройдет международная конференция, посвященная памяти Виктора Петровича Иванникова, выдающегося ученого, основателя школы системного программирования, одного из первых разработчиков операционных систем в России.

Гости конференции примут участие в открытии традиционного памятника – хачкара в честь академика Иванникова. Ученики и последователи Виктора Петровича, ИТ-специалисты из разных стран, высоко оценивая его вклад в развитие науки, культурных связей, дружбы между Россией и Арменией, решили совместно установить от его имени хачкар – каменную стелу с изображением креста. Хачкар устанавливается в монастыре Хор Вирап, связанном с именем святого Григория Просветителя – крестителя Армении.

На Иванниковских Чтениях в качестве приглашенных гостей выступят известные специалисты в области вычислительной техники, среди которых – профессор Дионисиос (Деннис) Цикридзис, президент Научного совета Греческого фонда исследований и инноваций; Динес Бьёрнер, почетный профессор Датского технического университета; Аcаф Шустер, профессор факультета Компьютерных Наук Техниона, член ACM (Израиль).

4 мая в монастыре Хор Вирап (Арташат) в 11.00 состоится торжественное открытие хачкара, посвященного академику В. П. Иванникову. Идея установки хачкара принадлежит отцу Тарону, настоятелю Хор Вирапа, который близко знал и уважал Виктора Петровича. Его поддержали друзья и ученики академика, решившие поставить хачкар официально от имени сообщества, которое ценит вклад Виктора Петровича в развитие ИТ, в осуществление трансфера знаний, высоких технологий, образования между Россией и Арменией.

«Мы устанавливаем хачкар от имени Виктора Петровича и в его честь как признание заслуг великого человека, как память о его вкладе в науку и культуру двух стран, как символ наших будущих побед, – сказал Арутюн Аветисян, ученик академика Иванникова и его преемник на посту директора ИСП РАН. – Школа Иванникова продолжила лучшие традиции академика Сергея Алексеевича Лебедева, одного из основоположников вычислительной техники в СССР. В этом году Россия, Армения и другие страны СНГ отмечают 70 лет развития вычислительной техники. Совместная работа, наши общие технологические достижения выдержали испытание временем, были созданы прочные связи, и рабочие, и дружеские, которые мы сохранили и развиваем».

Традиционное сотрудничество России и Армении по академической линии никогда не прерывалось. Институт системного программирования РАН, созданный В.П. Иванниковым, почти четверть века работает над проектами вместе с Институтом проблем информатики и автоматизации Национальной академии наук Армении – научной школы Юрия Шукуряна, вице-президента НАН Армении. Развивалось и сотрудничество ИСП РАН с университетами.

10 лет назад академик Иванников основал две совместные образовательные лаборатории в Армении, развивая «физтеховскую» модель интеграции исследовательского института с вузом и индустрией. Лаборатории в Российско-Армянском государственном университете в Ереване и в Ереванском государственном университете под его научным руководством все эти годы функционировали очень успешно, и продолжают работу, выпустив в общей сложности более 150 студентов и аспирантов.

«Знакомство с Арменией для меня началось в Москве, в первые же дни работы в Институте со знакомства со студентами, приехавшими из лаборатории ЕГУ для написания бакалаврского диплома, – отметил Шамиль Курмангалеев, старший научный сотрудник ИСП РАН. – Они работали в лаборатории, открытой Виктором Петровичем в Ереване. На этих стажировках создалась атмосфера дружбы и профессионального доверия. Следующим шагом стали командировки в Армению под руководством Виктора Петровича. Рабочие дни были напряженными, интересными, а потом он знакомил нас с историческим наследием Армении, мы посещали его любимые места, узнавали историю древнего армянского народа, его самобытность и особое отношение к жизни, основанной на глубокой вере в Бога».

«Виктор Петрович готовил молодое поколение российских ученых в атмосфере любви народов, с гордостью дарил им Армению, которую он искренне любил, – сказал Рубен Топчян, директор Национального центра обеспечения качества профессионального образования Армении. – Он воспринимал эту землю совершенно по-особому. Здесь у него были места, в которые он любил приходить, и люди, с которыми любил разговаривать. Хачкар установлен в святом для каждого армянина месте, в первую очередь, как олицетворение дружбы между нашими народами и, конечно, за большие заслуги в поддержке армянской науки и образования».

Организаторы конференции: Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН, Институт проблем информатики и автоматизации НАН Армении, Российско-Армянский университет, Ереванский государственный университет, Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Ереване.

Конференция проводится при поддержке IEEE, крупнейшей международной некоммерческой ассоциации профессионалов в области ИТ.

Виктор Петрович Иванников – выдающийся ученый в области системного программирования, один из первых разработчиков операционных систем в нашей стране. Среди известных проектов, где он играл ведущую роль, – многомашинный вычислительный комплекс АС-6, который использовался в центрах управления полётами космических аппаратов, системы автоматизации проектирования и программного обеспечения супер-ЭВМ. Академик Иванников стал лауреатом государственной премии СССР и членом-корреспондентом Академии наук СССР. Иванников был бессменным руководителем созданного им ИСП РАН вплоть до 2016 г.

Хачкар (арм. խաչքար, дословно «крест-камень») — вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Искусство создания армянских святынь хачкаров внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества. Новый памятник станет копией хачкара, который установлен в XV в. в Грузии. Слово хачкар образовано из армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень». В 2010 г. искусство создания хачкаров с формулировкой «Символика и мастерство хачкаров, армянские каменные кресты» было внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества. Всего на территории Армении насчитывается несколько тысяч хачкаров, каждый отличается своим неповторимым узором, хотя все узоры обычно выдержаны в едином стиле.