ESET: хакеры Lazarus переключились на Центральную Америку

Специалисты ESET обнаружили новые следы активности кибергруппы Lazarus. Эксперты установили, что хакеры стоят за атаками на онлайн-казино в Центральной Америке и некоторые другие цели.

Группа Lazarus получила известность после кибератаки на Sony Pictures Entertainment в 2014 г. Далее специалисты по информационной безопасности детально изучили и связали с этой группой целый ряд инцидентов: эпидемию Wannacry, атаки на банки в Польше и Мексике, фишинговые атаки на подрядчиков Министерства обороны США и др. В этих кампаниях атакующие использовали схожие вредоносные инструменты, включая деструктивное ПО (вайпер) KillDisk, которое запускалось на зараженных устройствах.

Эксперты ESET изучили инструменты, обнаруженные на серверах и рабочих станциях ИТ-сети онлайн-казино в Центральной Америке, и установили их связь с Lazarus. По оценке специалистов, это была сложная многоэтапная атака с использованием десятков защищенных инструментов.

Один из этих инструментов – бэкдор Win64/NukeSped.W, поддерживающий 20 команд, которые совпадают с функциями ранее изученных образцов Lazarus. Второй – консольное приложение Win64/NukeSped.AB. Анализ подтвердил, что этот файл связан с ПО, используемым в атаках на польские и мексиканские объекты.

Эти инструменты использовались в сочетании с двумя вариантами вайпера Win32/KillDisk.NBO, заразившим больше ста машин в сети. Есть несколько возможных объяснений его появления: хакеры могли скрывать следы после атаки, либо использовать KillDisk для вымогательства или киберсаботажа. В любом случае, это масштабное заражение, указывающее на значительные ресурсы атакующих.

Данные телеметрии ESET, а также одновременное использование Win32/KillDisk.NBO и других известных инструментов Lazarus в зараженной сети указывают на то, что вайпер развернули именно хакеры Lazarus, а не какая-либо другая кибергруппа.

Помимо этого, атакующие использовали как минимум два дополнительных инструмента: модифицированную версию Mimikatz для извлечения учетных данных Windows и Browser Password Dump для восстановления паролей из популярных веб-браузеров.