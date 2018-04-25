«АМДтехнологии» в 2017 году выросла на 37%

«АМДтехнологии», российский поставщик инжиниринговых услуг, подвел итоги работы за 2017 г. Рост бизнеса по сравнению с 2016 г. компания оценивает в 37%. Общий объем выручки «АМДтехнологии» впервые перешел отметку в 1 млрд руб. Количество сотрудников выросло на 30% и составляет 155 человек.

Основным отраслевым направлением работы компании в 2017 г. были инженерные системы. Всего за 2017 г. был реализован 31 проект, что на 20% больше, чем в предыдущем.

Вопреки стагнации рынка, выразившейся в снижению общего числа доступных проектов, компания «АМДтехнологии» усилила компетенции в ряде направлений. В 2017 г. коллектив компании пополнился опытными сотрудниками в области систем электроснабжения и автоматизации, в результате чего выросло количество соответствующих проектов.

Также «АМДтехнологии» серьезно нарастила экспертизу в области проектирования информационных моделей (BIM) – cпециалисты компании прошли курсы повышения квалификации и начали проектировать, используя программный комплекс Revit. Линейка оборудования была расширена благодаря решениям Schneider Electric, Danfoss, LSV от Alfa Laval.

В 2017 г. под брендом компании было выпущено бесплатное тематическое приложение для инженеров – «АМДпомощник», объединившее в себе наиболее популярные расчетные калькуляторы и конвекторы величин.

«Мы гибко адаптируемся к новым условиям рынка. Еще 2 года назад у компании был совсем другой курс, сегодня же мы сосредоточены на комплексных проектах в части реализации сложных инженерных систем. Такую гибкость нам обеспечивает коллектив компании. Внутри компании мы стараемся быть максимально открытыми друг к другу – идти на диалог. Я со своей стороны всегда объясняю стратегически важные для компании шаги, а мои сотрудники дают обратную связь и выносят на обсуждение новые идеи», – сказал генеральный директор компании «АМДтехнологии» Максим Сохань.

По его словам, благодаря слаженной работе всей команды компания берет объекты «под ключ», увеличивая зону ответственности. «Так, на сегодняшний день мы готовы предложить клиентам минимум 5-летнюю гарантию на свои работы. Сегодня мы уверены в 100%-ной отдаче по результатам любого проекта, так как контролируем все «жизненно важные» части доверенных нам систем», – отметил Максим Сохань.