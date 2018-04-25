«Альфа-Банк» совместно с «Квартплатой 24» обеспечил прием и распределение целевых средств за ЖКУ в 48 субъектах РФ

«Альфа-Банк» в партнерстве с «Квартплатой 24», разработчиком отраслевой цифровой платформы расчетов в сфере ЖКХ, обеспечил прием и распределение целевых средств за ЖКУ в 48 субъектах РФ на базе новой модели обработки платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Четкое разделение ролей банка и единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) снизило риски для конечных получателей средств – ресурсоснабжающих организаций.

В текущих реалиях платежи населения аккумулируются на расчетных счетах ЕИРЦ и Управляющих Организаций, что может вызывать налоговые ограничения, риски арестов, взысканий, судебных процедур, обусловленных операционной деятельностью и качеством управления данных организаций. Это может привести к длительной заморозке средств физических лиц и вызывать кассовые разрывы всех тепло-, водо-, энергоснабжающих и сервисных компаний, обслуживающих данную группу потребителей.

В новой модели расчетов за ЖКУ функция финансового оператора консолидирована на стороне «Альфа-Банка». Средства плательщиков зачисляются на транзитный внутрибанковский счет и, не задерживаясь там, автоматически и моментально расщепляются по единому платежному документу (ЕПД) для перевода напрямую ресурсоснабжающим организациям. При этом ЕИРЦ сохраняет за собой функцию информационного оператора. В момент поступления и распределения средств данные автоматически отображаются в расчетно-аналитических системах компаний-получателей и личных кабинетах жителей.

«Использование транзитного счета исключает внешнее вмешательство в процесс расчетов за ЖКУ. Средства физических лиц не подвергаются рискам, связанным с операционной деятельностью конкретных ЕИРЦ и Управляющих Организаций, что гарантирует их безопасность и целевое использование, а также повышает прозрачность процесса для всех участников. Проект с "Квартплатой 24" был первым, мы готовы его тиражировать совместно с другими партнерами и в большем числе регионов», – отметил начальник отдела продаж продуктов расчетного бизнеса «Альфа-Банка» Эмиль Магеррамов.

«Мы благодарны "Альфа-Банку" за технологическую базу и экспертизу в оптимизации бизнес-процессов. Надеюсь, в будущем мы сможем использовать опыт банка в сфере блокчейн-технологий, что сделает возможным полностью прозрачное передвижение средств от физических лиц до ресурсоснабжающих организаций", – сказал Генеральный директор «Квартплата 24» Павел Карасев.