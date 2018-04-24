Ростех объединит «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112» в одной платформе

«Автоматика» входит в госкорпорацию Ростех) объявила о создании технологической платформы «Видеогард», которая позволит объединить системы «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112». Разработка минимизирует время реакции на экстренные ситуации и повысит безопасность граждан. Внедрение системы позволит оптимизировать работу экстренных городских служб и снизить издержки на содержание разрозненных информационных центров.

«Видеогард» позволяет объединить системы «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112» на базе единой интеграционной платформы. На платформе «Видеогард» возможно объединение всех экстренных городских служб, систем видеонаблюдения, «тревожных кнопок», установленных в квартирах и офисных помещениях, пожарно-охранных систем, комплексов экомониторинга, систем анализа дорожной ситуации и других.

«Основной проблемой объединения информационных систем экстренных служб является то, что для каждой задачи в разное время создавались и эксплуатировались комплексы, использующие различное оборудование и программное обеспечение. Платформа «Видеогард» позволит без существенных вложений в замену оборудования и перепрограммирование устройств, объединить все системы, что даст возможность создавать антикризисные центры, которые будут агрегировать всю информацию в одной точке», - заявили в радиоэлектронном кластере Ростеха.

Интеграционная платформа «Видеогард» может иметь различные сферы применения. В частности, использоваться в составе ситуационных центров и центров мониторинга в крупных и территориально-распределенных системах безопасности, начиная от отдельных элементов безопасности до полноценной системы класса PSIM (Physical Security Information Management), использоваться при решении задач класса «Безопасный город» и «Умный город», создавать системы городского видеонаблюдения и другие.

Согласно мировому опыту, использование PSIM в обслуживании городов позволяет ежегодно на 2-3% снизить количество преступлений, повысить эффективность работы правоохранительных органов и спасателей на 20%, а также на 30% повысить раскрываемость правонарушений разного уровня. Принцип работы PSIM систем основан на обнаружении события, которое требует проверки или определённых действий со стороны государственных служб.

В случае возникновения угрозы или нештатной ситуации, информация автоматически передаётся в систему управления инцидентами (СУИ), являющуюся частью PSIM. В ней прописаны алгоритмы реагирования на любые возможные происшествия. В зависимости от развития событий, СУИ выбирает тот или иной порядок действий, включая автоматическое уведомление служб и выдачу заданий операторам ситуационного центра.

«В большинстве своем системы видеонаблюдения, устанавливаемые в учреждениях общественного назначения: магазинах, кафе, ресторанах, образовательных учреждениях и других местах, имеют стихийную природу и решают отдельные локальные задачи. Им на смену придут профессиональные системы, которые будут способны сделать отдельные локальные участки частью единой архитектуры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», - отметила руководитель проектов специального назначения концерна «Автоматика» Нина Адамова.

Работы по созданию единой платформы стартовали в апреле 2018 года, завершить разработку системы планируется в мае 2019 года.