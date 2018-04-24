«Росэлектроника» представит приборы и аппаратуру на выставке «Связь-2018»

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех представит вспомогательные приборы и конечную аппаратуру радиосвязи на международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь-2018», которая пройдет 24-27 апреля в столичном «Экспоцентре».

В рамках экспозиции, организованной совместно с холдингом «Швабе» (входит в госкорпорацию Ростех), будут представлены разработки крупнейших производителей средств радиосвязи «Росэлектроники» – воронежского концерна «Созвездие» и Омского НИИ приборостроения» (ОНИИП).

Посетители выставки смогут ознакомиться с различными модификациями приборов для проверки, настройки, исследований или разработки различных радиотехнических устройств – векторные анализаторы цепи «Кобальт С1220», Compact S5065, векторные рефлектометры Caban R180, Caban R60, а также сетевые коммутаторы и анализаторы сетей Ethernet серии «Беркут», в том числе самый компактный в мире – «Беркут ETX+», поддерживающий диапазон передачи данных 10 Мбит/с -10 Гбит/с.

Предприятия концерна «Созвездие» представят образцы аппаратуры для профессиональной мобильной связи – базовые станции, возимые и носимые абонентские станции стандарта DMR, и гарнитуры с интегрированными радиостанциями, а также различные модификации коммутаторов-маршрутизаторов, межсетевых экранов, сетевых и VoIP шлюзов, и абонентского оборудования IP-телефонии.

Также «Росэлектроника» продемонстрирует потенциальным потребителям базовые станции для региональных сетей и носимую аппаратуру стандарта TETRA и широкую номенклатуру микроэлектронных компонентов для радиотехнических систем, разработанных ОНИИП.

Петербургское НИИ «Масштаб» представит новый продукт – сервер защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S в составе действующей телекоммуникационной сети. Основой развёрнутой телекоммуникационной сети, часть которой будет расположена в офисе НИИ «Масштаб» в Санкт-Петербурге, станет одна из разработок института – корпоративная облачная платформа ECP VeiL. Данная разработка с полностью российским исходным кодом позволяет виртуализировать ИТ-инфраструктуру предприятия.

Ведущий российский дизайн-центр – московское НИИМА «Прогресс», продемонстрирует посетителям выставки навигационные приемники GPS/ГЛОНАСС/Galileo и широкую номенклатуру микросхем различного назначения.

Выставка «Связь-2018» пройдет в павильоне №1 ЦВК «Экспоцентр». Объединенная экспозиция радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех - зал № 11 стенд 21В10.