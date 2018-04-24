Oracle расширила комплекс CX Cloud Suite облачной платформой лояльности Loyalty

Oracle объявила о расширении комплекса Oracle Customer Experience (CX) Cloud Suite облачной платформой лояльности Oracle Loyalty. Она позволит профессионалам в сфере потребительского опыта активнее вовлекать пользователей в персонализированные программы лояльности на каждом этапе жизненного цикла клиента.

Так как ожидания пользователей растут, а попытки попробовать что-то новое активизируются, компаниям все труднее обеспечить тот опыт, который поможет сформировать и поддерживать лояльность потребителей. Платформа Oracle Loyalty, призванная справиться с этой сложной задачей, позволяет компаниям предоставлять потребителю актуальные, унифицированные омниканальные программы лояльности, органично интегрированные с существующими инициативами в сфере клиентского опыта. В результате, специалисты могут быстро и легко воспользоваться преимуществами программ лояльности, чтобы ускорить темпы внедрения инноваций, быстро находить, вовлекать и удерживать клиентов.

«Привлечение нового клиента обходится в семь раз дороже, чем удержание уже имеющегося, к тому же лояльный клиент способен помочь компании привлечь новых покупателей, увеличить прибыль и дифференцировать продукты или сервисы, – отметила Катрина Госек (Katrina Gosek), Старший директор Oracle по направлению digital customer product strategy. – При том, что бизнес-преимущества от выстраивания и поддержки постоянных клиентов очевидны, этот процесс может оказаться исключительно дорогим и сложным. Oracle Loyalty устраняет эти барьеры и позволяет брендам формировать и повышать лояльность благодаря интегрированному и вовлекающему опыту на каждом этапе жизненного цикла клиента».

По заявлению компании, Oracle Loyalty создана на основе проверенных отраслевых практик и позволяет менеджерам программ лояльности легко выстраивать отношения с клиентами и управлять программами лояльности, которые с уверенностью можно назвать: инновационными: специалисты по обслуживанию клиентов могут способствовать росту прибыли от потребителя, оперативно развертывая программы лояльности с упрощенным алгоритмом пользования; унифицированными: эксперты по клиентскому опыту могут предложить клиенту потрясающий унифицированный, омниканальный опыт участия в программах лояльности с встроенными средствами интеграции и REST APIs, которые гармонично интегрируют инициативы, предусмотренные программами лояльности, в более широкий круг стратегий управления клиентским опытом; клиентоцентричными: специалисты по работе с клиентами внедряют инновационные программы лояльности, помогающие удержать существующих, приобретать новых клиентов и повышать их ценность в течение всего жизненного цикла, предлагая не имеющий равных опыт во всех точках взаимодействия клиента с компанией; действенными: компании могут сосредоточить внимание на росте бизнеса с помощью по-настоящему масштабируемых платформ, обеспечивающих эффективность и безопасность на корпоративном уровне.

Облачная платформа Oracle Loyalty, доступная во всем мире на 20 языках, является частью комплекса Oracle Customer Experience (CX) Cloud Suite, который дает компаниям возможность применить более интеллектуальный подход к управлению клиентским опытом и инициативам по трансформации бизнеса.