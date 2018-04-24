Онлайн-сервис «Автокод» начал проверять автомобили на ремонтные работы

«Автокод.ру» объявил о внедрении новых данных в свою информационную базу. Теперь в отчете об автомобиле содержатся сведения о возможных ремонтных работах. Информация предоставляется по данным страховых компаний.

Новый блок отчета показывает расчет страховых ремонтных работ для автомобиля. Из него пользователь может узнать, когда владелец авто обращался в страховую компанию; какие части автомобиля подлежали ремонту; какой вид ремонта требовался; стоимость необходимых ремонтных работ.

Благодаря новым сведениям, стала обширнее история пробегов. Если раньше данные о пробегах в отчете отслеживались только по диагностической карте, то теперь дополнительно ведется учет пробега из расчета страховых ремонтных работ.

«Информацию об авариях автомобиля и полученных в них повреждениях "Автокод" предоставляет своим пользователям уже давно. Эти сведения сервис получает из базы ГИБДД. Однако случаи, урегулированные мирным путем или по Европротоколу, в ГИБДД не фиксируются. А значит, они не отображались и в отчете сервиса. Теперь мы дополнили информацию от ГИБДД сведениями от страховых компаний. Это позволит нашим клиентам получать более полную информацию о состоянии автомобиля и его пробегах», — отметил Александр Васильев, руководитель проекта «Автокод».

Avtocod.ru — всероссийский сервис проверки автомобилей. Работает с 2012 года. Позволяет по гос. номеру узнать полную историю автомобиля: данные ПТС, ограничения ГИБДД, ДТП, залоги, данные и стоимость ОСАГО, тех. осмотры, таможенную историю, историю штрафов и многое другое. Avtocod.ru — первый и пока единственный в России сервис, который проверяется праворульные автомобили без VIN по гос. номеру.

Приложение сервиса доступно для мобильных устройств на Android и iOS.