«Металлоинвест» внедрил систему управления на базе SAP S/4HANA

«Металлоинвест» сообщил о новом этапе цифровой трансформации. Базой для перехода к «Индустрии 4.0» стала SAP S/4HANA.

Металлоинвест запустил комплексную программу трансформации бизнеса Industry 4.0 в 2016 году. Основными целями программы являются трансформация и повышение эффективности бизнес-процессов Компании, снижение трудозатрат на выполнение операций, повышение точности планирования и качества контроля за исполнением планов, обеспечение прозрачности учета и своевременности принятия решений.

В ходе реализации программы создан многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО), объединивший финансы и учет, управление персоналом, казначейские функции, централизованные закупки и другие сервисы.

Цифровая трансформация коснулась всех ключевых предприятий Металлоинвеста: Лебединского горно-обогатительного комбината, Михайловского горно-обогатительного комбината, Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК), Уральской Стали, а также управляющей компании «Металлоинвест».

Следующим этапом цифровой трансформации стало внедрение единой интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий на базе SAP S/4HANA. Она унифицирует ключевые бизнес-процессы, позволяет существенно повысить оперативность и эффективность принятия управленческих решений, а также сократить время на обработку информации и подготовку отчетности. Система была спроектирована при поддержке команды SAP Консалтинг. Продуктивный старт системы на предприятиях первой волны (Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, УК «Металлоинвест») запланирован на лето 2018 года.

«Металлоинвест постоянно модернизирует производство и внедряет новые технологии. Реализация программы трансформации позволит нам повысить уровень зрелости всех бизнес-процессов, четко систематизировать работу подразделений и сотрудников и создать инфраструктуру, необходимую для сохранения лидерства. Для нас это шаг в цифровое будущее», - отметил Андрей Варичев, генеральный директор УК «Металлоинвест».

«Все больше промышленных предприятий России внедряют проекты Индустрии 4.0. Для нашей страны этот процесс – шанс отойти от сырьевой экономики и развить такие компетенции, которые станут конкурентным преимуществом России на мировом рынке. Проекты, реализуемые в Металлоинвесте на базе SAP S/4HANA, требуют высокого уровня экспертизы и слаженной работы команды внедрения. Благодаря системному подходу к трансформации Металлоинвест перейдет на новый уровень развития и займет достойное место среди цифровых лидеров нашей страны», - сказала Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS.