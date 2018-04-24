Маркетплейс бетонных производств Orlan System выпустил мобильный клиент

Orlan объявил о выпуске мобильного клиента для своей интеллектуальной системы автоматизации и управления процессами закупки бетонной смеси. Как рассказали CNews в компании, это отечественное ИТ-решение, построенное полностью на импортонезависимой платформе, поддерживает работу с мобильными устройствами на операционных системах iOS (Apple) и Android, программа доступна для бесплатного скачивания в магазинах AppStore и Google Play.

Orlan – одноименное название российской компании, работающей на рынке строительных материалов с 2013 года, и проекта, созданного учредителями компании в 2015 году – первого в мире агрегатора (маркетплейса) поставщиков-производителей и покупателей наиболее популярных и востребованных марок бетонных смесей для нужд капитального и частного строительства.

«Платформа Orlan представлена в виде полноценного программного обеспечения для персональных компьютеров, вся работа в котором осуществляется через веб-интерфейс в облаке, через сайт компании, а также в виде простых и интуитивно понятных мобильных приложений для iOS и Android. В программном продукте ORLAN могут работать пользователи любой степени подготовки – как руководители строительных объектов, департаментов, бригад, так и линейные рабочие, закупщики, конечные частные пользователи (например, владельцы загородных домов)», - сказал руководитель проекта Orlan Андрей Лупий.

По словам эксперта, отличительной и одной из ключевых особенностей платформы Orlan System в сравнении с действующими аналогами их сегмента агрегаторов для покупки строительных материалов является точная фокусировка именно на бетонных смесях. В системе планируется использование технологии распределенного реестра, что дополнительно защитит поставщиков и покупателей и сделает процесс закупки и поставки строительных материалов еще более динамичным и прозрачным.

По словам коммерческого директора проекта Сергея Таванчева, мобильный клиент платформы Orlan System ориентирован на две категории пользователей. Бетонные производства любого размера могут получать заказы на поставку бетонной смеси по модели UBER-коммуникации от проверенных и платежеспособных клиентов. Для них система мобильного клиента позволяет через универсальный интерфейс отслеживать новые заказы, откликаться на них, правильно и быстро заполнять все необходимые транспортные документы, эффективно контролировать загрузку своих мощностей, не допуская формирования неосвоенных остатков. Мобильное приложение, установленное на телефон или планшет, дает представителю завода возможность оценить качество и порядочность заказчика, чье задание они выполняют, контролировать процесс отгрузки бетона, тем самым повышая качества клиентского сервиса.

Вторая ключевая аудитория, для которой создан мобильный клиент – это непосредственные заказчики бетонных смесей, руководители закупочных подразделений коммерческих компаний и государственных организаций, частные клиенты, руководители строительных объектов, которые значительную часть рабочего времени могут проводить на переговорах и совещаниях за пределами офиса или строительной площадки. Использование мобильного клиента для управления бетонной логистикой обеспечит им возможность работы со всеми сопутствующими задачами и документами в удаленном режиме, а также оперативный контроль над процессом исполнения выданных задач по закупке, поставке и заливке бетона.

Мобильный клиент Orlan System выполняет важную функцию контроля водителей и логистов, контролирующих доставку бетонной смеси в ликвидном виде, когда произведенный объем уже покинул периметр завода. Мобильный клиент синхронизируется с системами GPS и GLONASS, установленными в мобильные устройства, к примеру, водителей бетоновозов, и обеспечивает постоянный трекинг автомобилей на карте города.

Приложение имеет две глобальные рабочие области – для бетонных производств и для заказчиков, как корпоративных, так и частных. Каждая область создавалась на основе отдельных программных решений.

Мобильный клиент отличается простым и понятным интерфейсом. Среди возможностей, которые предоставляет мобильный клиент: трекинг перевозки бетонной смеси через карты Яндекс и Google с сохранением возможности оценки дорожных пробок в данных сервисах; поддержку любых браузеров; просмотр и согласование документов; выдачу поручений и контроль их исполнения; поиск документов; просмотр кратких карточек документов; просмотр связанных документов и приложенных файлов; запуск транспортных документов как по стандартным, так и по специальным маршрутам.

В качестве заметки, которую грузоперевозчик можно подгрузить и передать через мобильный клиент, может выступать фрагмент форматированного текста, веб-фотография, аудиофайл или таблица Excel. Мобильный клиент предлагает онлайн-синхронизацию и резервное копирование. Сообщается также, что мобильный клиент может быть использован подразделениями строительных компаний, отслеживающих перемещение собственных бетоновозов.

Особое внимание при разработке мобильного клиента Orlan System было уделено обеспечению стабильности его работы вне зависимости от внешних условий, подчеркнули в офисе разработчика. Для многих российских регионов характерен недостаточно высокий уровень развития мобильного интернета; кроме того, часто уровень мобильной связи и интернета пропадает в целом ряде столичных промышленных зон и в ангарах продовольственных баз, на строительных объектах Московской области. В результате низкий пропускной уровень интернет-каналов зачастую не может обеспечить быструю и стабильную связь офисного сервера с мобильным устройством, а у водителей или других представителей бетонного производства может не получиться сразу отправить клиенту статус по завершенной доставке.

Для решения этой задачи в мобильном клиенте был использован алгоритм собственного производства Orlan Stream, который позволяет оптимизировать входящий и исходящий интернет-трафик при работе в удаленном режиме, а также делать дополнительные сверхбыстрые резервные копии документов при внезапном переходе устройства в офлайн-режим (вызванном потерей интернет-соединения). При передаче больших по размеру файлов (например, сканов закрывающих документов при доставке бетона или результатов выездной экспертизы бетонной смеси на объекте) мобильный клиент автоматически максимально облегчает вес файла за счет вшитого алгоритма архивации – без потери качества и читаемости исходных документов. Все это обеспечивает высокую скорость работы системы даже при использовании «слабых» мобильных каналов связи, утверждают разработчики.