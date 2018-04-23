Роман Агафонов назначен новым гендиректором DariPodarki.ru

DariPodarki.ru, поставщик предоплаченных услуг на российском рынке (портфельная компания Softline Venture Partners), объявил о назначении Романа Агафонова генеральным директором компании. Роман – основатель проекта DariPodarki.ru. Он сосредоточит усилия на расширении возможностей технологической платформы сервиса по обслуживанию программ лояльности и мотивационных программ в рамках стратегии компании, корпоративных задач и инициатив в 2018 г. с учетом открывающихся возможностей и особенностей рынка России.

Алексей Рыжков, ранее занимавший должность генерального директора, покинул компанию.

DariPodarki.ru работает на рынке предоплаченных услуг с 2005 г. и является одним из самых крупных операторов рынка в России. Интернет-магазин подарочных сертификатов предлагает свыше 150 известных брендов и более 1 тыс. сертификатов. В настоящий момент у компании более 2 тыс. корпоративных заказчиков. DariPodarki.ru является одной из портфельных компаний Softline Venture Partners. В 2014 г. французская компания Edenred, которая занимается предоплаченными корпоративными сервисами, выкупила у фонда 50,1% долю в проекте.

Роман Агафонов родился в Москве. Имеет диплом МГТУ им. Баумана по специальности «Робототехника и комплексная автоматизация», а также диплом РЭУ им. Г.В. Плеханова по специальности «Мировая экономика». Профессиональную карьеру начал в 2003 г. в группе компаний Softline, в которой вырос из рядового специалиста до директора по развитию интернет-бизнеса. Роман Агафонов является успешным предпринимателем и сооснователем сервиса DariPodarki.ru и онлайн-платформы социальной аналитики JagaJam. Последние четыре года он сотрудничал с известными брендами и digital-агентствами в направлении оценки эффективности присутствия компаний в социальных сетях, развивая платформу JagaJam. Роман – преподаватель центра интернет-образования «Нетология» и ключевой спикер многих профессиональных конференций.