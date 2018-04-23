«Лаборатория Касперского» выявила инфраструктуру APT-группировки Crouching Yeti

Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT проанализировали активность APT-группировки Energetic Bear/Crouching Yeti, направленную на заражение серверов в разных странах. Это широко известная APT-группа, действующая по крайней мере с 2010 г., она атакует различные компании по всему миру с явным фокусом на энергетику и промышленность.

За последние месяцы группировка уже попала в поле зрения US-CERT и Национального центра кибербезопасности Великобритании (UK National Cyber Security Centre). Представители ведомств, в частности, заявляли, что группа может быть связана с российским правительством и атаковала цели в США. Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что кроме этого хакеры из Energetic Bear атаковали серверы, используемые организациями в Украине, Великобритании, Германии, Турции и Греции. Также были обнаружены зараженные серверы российских компаний.

Как выяснили эксперты «Лаборатории Касперского», скомпрометированные группировкой серверы не объединены общей тематикой. Среди них есть сайт футбольного клуба из России, интернет-страница одного из банков Украины и сервер университета в Греции. Некоторые скомпрометированные ресурсы использовались для атак типа wateringhole, чтобы таким образом добраться до основных целей. Заражение части ресурсов происходило для размещения вредоносного инструментария и использования его для развития атаки.

Найденные на скомпрометированных серверах утилиты имеют открытый исходный код и находятся в свободном доступе на GitHub. Группировка использует, в частности, инструменты для определения маршрутов следования данных, сканирования IP-сетей, выявления уязвимостей на сервере и удаленного доступа.

«Исходя из того, что у Crouching Yeti очень широкий спектр категорий потенциальных жертв, можно предположить, что группировка работает с несколькими заказчиками. Члены группы выполняют первоначальный сбор информации, крадут данные для аутентификации и закрепляются на подходящих ресурсах. Это обеспечивает возможность развить дальнейшую атаку. При этом произвести атрибуцию группировки до сих пор очень сложно — они используют публично доступные инструменты и оставляют минимум следов», — сказал руководитель группы исследования уязвимостей систем промышленной автоматизации и интернета вещей Kaspersky Lab ICS CERT Владимир Дащенко.

Для защиты от продвинутых киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям пользоваться комплексными платформами. Решение Kaspersky Anti Targeted Attack Platform входит в платформу Kaspersky Threat Management and Defense и позволяет обнаружить целевые атаки на ранних стадиях, анализируя подозрительную сетевую активность. Одновременно с этим Kaspersky Endpoint Detection and Response непрерывно отслеживает любые аномалии и подозрительные процессы на рабочих местах сотрудников, представляет все собранные данные в удобном виде, распознает угрозы и реагирует на инциденты.