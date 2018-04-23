Adata представила модули памяти XPG Spectrix D41 DDR4 RGB

Adata Technology представила модули памяти нового поколения XPG Spectrix D41 DDR4 RGB. Новинка сочетает красивый дизайн, высокие частоты и программируемую RGB-подсветку, предлагая киберспортсменам вариант для апгрейда системы.

Модель XPG Spectrix D41 поддерживает платформы Intel X299 2666 МГц и AMD AM4/Ryzen, и доступна в двух вариантах расцветки – красном и сером.

Радиатор модуля памяти Spectrix D41 напоминает броню и символизирует производительность. Поверх идет светодиодная RGB-лента, которая светится с учетом выбранных пользователем цветов и эффектов. Пользователи могут запрограммировать световые эффекты, настраивая скорость пульсации, интенсивность и другие параметры под стать игровому процессу. Все параметры можно настроить в приложении Adata RGB Sync или в приложении настройки RGB-подсветки от производителя материнской платы.

Модуль памяти Spectrix D41 обеспечивает производительность при рабочих частотах от 2660 МГц до 4600 МГц. Он поддерживает платформы Intel X299 2666 МГц и AMD/ Ryzen, а также Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 для легкого разгона без выхода из операционной системы.

В третьем квартале 2018 году Adata XPG выпустит новую версию модели Spectrix D41 с частотой до 5000 МГц.

Модуль Spectrix D41 построен на базе качественных чипов, прошедших тщательный процесс отбора и проверку на надежность. В основе модуля лежит 10-слойная плата, обеспечивающая высокое качество передачи сигнала и высокую стабильность работы. Как и все модули памяти Adata и XPG, Spectrix D41 XPG имеет пожизненную гарантию.