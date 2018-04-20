«Яндекс.Такси» и Skyeng обучат водителей английскому языку

Сервис «Яндекс.Такси» и онлайн-школа Skyeng запускают бесплатный курс английского языка для водителей. Он поможет им подготовиться к мировому первенству по футболу — освоить фразы, которые могут пригодиться в поездках с иностранцами.

Уроки разработаны специально для сферы такси и обыгрывают типовые ситуации.

Например, водители научатся здороваться с пассажирам по-английски, объяснять, где найти банкомат и спрашивать, не нужно ли включить кондиционер. А итоговый тест в конце курса поможет закрепить материал и оценить свой прогресс.

Весь курс состоит из девяти небольших видеоуроков. Чтобы освоить их, не нужно никакого знания языка, можно начинать с нуля. Сложные слова проговариваются в видео и сопровождаются субтитрами – и на английском, и на русском. Примеры уроков можно посмотреть на сайте Skyeng.

К каждому из уроков предусмотрены упражнения, чтобы было легче выучить слова и научиться воспринимать фразы на слух. Водители могут заниматься прямо с рабочего смартфона или планшета, когда у них есть свободное время: все материалы курса интегрированы в «Таксометр» – водительское приложение для работы с заказами «Яндекс.Такси».

Футбольные матчи пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 г. в одиннадцати городах России. Видеоуроки «Яндекс.Такси» и Skyeng будут доступны водителям во всех городах и регионах России, где работает сервис заказа такси. Посмотреть ролики можно на ютюб-канале «Яндекс.Такси».