Schneider Electric представила решения Harmony eXLhoist Compact

Schneider Electric представила новую линейку систем радиоуправления Harmony eXLhoist Сompact – одни из самых компактных и простых в установке устройств для операций с подъемно-транспортным оборудованием.

Новинка предназначена для оснащения подъемных механизмов - одно- или двухосевых электрических талей и тельферов, а также мостовых кранов с грузоподъемностью меньше 1 т. Возможность установки Harmony eXLhoist Сompact на механизмах этого класса обеспечивается небольшим размером приемника - 120x90x50 мм – и надежностью управления.

Компактная система радиоуправления Harmony eXLhoist Сompact объединяет пульт управления (передатчик) для оператора, который транслирует команды для взаимодействия с оборудованием, а также блок управления (приемник), связанный с оборудованием и получающий команды от передатчика.

Легкость замены и монтажа компонентов оборудования Schneider Electric позволяет снижать затраты на их эксплуатацию: передатчик можно заменить в любое время без вмешательства в приемник. Важно и то, что новые устройства защищают оператора и оборудование от случайных действий. Кроме того, новинка позволяет увеличить гибкость работы подъемных механизмов: так, одни передатчик может «запоминать» несколько приемников для управления одним механизмом разными операторами, а несколько приемников, установленных в различных шкафах, можно синхронизировать с одним передатчиком. Устройства обмениваются данными по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц с сетевым протоколом ZigBee.

Harmony eXLhoist Сompact крайне просты в использовании. Передатчик системы оснащен интуитивно расположенными кнопками, отвечающими за пуск, аварийную остановку и управление тремя двухскоростными крановыми приводами. Это позволяет оператору не отвлекаться на устройство в процессе работы.

Устройства могут использовать как литий-ионные аккумуляторы, так и алкалиновые батареи, время зарядки первого составляет чуть более 15 минут. Кроме того, передатчик может оснащаться съемной кнопочной или резиновой защитной крышкой, а приемники могут комплектоваться как кабельным вводом, так и предварительно смонтированным кабелем длиной 1,5 м.