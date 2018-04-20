SAP запустит Blockchain Lab в детском центре COAF SMART в Армении

Университетский Альянс SAP делает новейшие технологии, такие как блокчейн, доступными студентам в Армении. SMART-Центр, инновационный проект фонда «Дети Армении» (COAF) в области развития сельских поселений, запустит SAP Blockchain Lab во время своего официального открытия 27 мая 2018 г. Благодаря этому проекту, студенты региона Лори получат доступ к учебным ресурсам SAP в области проектирования виртуальной реальности, разработки приложений для iOS, технологии блокчейн и в других направлениях, которые создают основу для нового поколения инноваций.

Фонд COAF реализует свои инициативы по развитию сельских районов за счет использования современных технологий в более чем 900 деревень Армении. Smart-Центр вблизи села Дебет в Лори, обеспечит доступ для 150 тыс. жителей региона к новейшим образовательным ресурсам от SAP, позволяя создать цифровое будущее для молодых армян в удаленных от крупных городов селах.

Будучи лидером на рынке корпоративного программного обеспечения, SAP стремится развивать сообщества, которые используют технологии компании, и обеспечить молодежь мира навыками для реализации своих амбиций в глобализованном обществе. COAF разделяет это видение возможностей для студентов, предоставляя сельской молодежи Армении доступ к самым передовым образовательным ресурсам.

«Вместе с SAP мы хотим выпустить воображение и инновации за их пределы», – сказал основатель и председатель COAF Гаро Армен. – «Привлечение ресурсов платформы SAP Leonardo и Next-Gen сообществ для студентов в Армении сделает эту цель реальностью. Энергия и интеллектуальный капитал, которые SAP приносит в программы COAF, не имеют себе равных, и благодаря этому партнерству мы задействуем высокий и пока еще неиспользованный потенциал молодежи, которая хочет учиться и строить новую Армению».

О партнерстве было официально объявлено на 21-й академической конференции SAP, которая прошла с 9 по 12 апреля 2018 г. в SAP Next-Gen в Хадсон-Ярде, Нью-Йорк.