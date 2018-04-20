НИИ «Масштаб» представит сервер IVA Aves S на выставке «Связь-2018»

НИИ «Масштаб» на объединенном стенда «Росэлектроники» в рамках юбилейной 30-й международной выставки информационных и коммуникационных технологий «Связь-2018» представит новый продукт – сервер защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S в составе действующей телекоммуникационной сети.

«НИИ Масштаб» на выставке «Связь-2018» представит свои разработки, ведущиеся в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы» в виде законченного комплексного решения для организации сети связи на предприятии.

Основой развёрнутой телекоммуникационной сети, часть которой будет расположена в офисе НИИ «Масштаб» в Санкт-Петербурге, станет одна из новейших разработок Института – корпоративная облачная платформа ECP VeiL. Данная разработка с полностью российским исходным кодом позволяет виртуализировать IT-инфраструктуру предприятия.

Это готовое универсальное решение, производительность которого оптимизируется под конкретные задачи организации. Система обеспечит непрерывность работы всех серверных служб, исключая потерю какой-либо информации при наличии отказов или сбоев аппаратной части. Что позволит выйти на абсолютно новый уровень эффективности использования IT-ресурсов, площадей и электроэнергии.

Проект сети предприятия, который будет продемонстрирован в действии на стенде НИИ «Масштаб», будет защищен от внешних угроз и вторжений межсетевым экраном с функциями системы обнаружения вторжений «Кронос», развернутым на универсальной телекоммуникационной серверной платформе TSP (Telecom Server Platform), в которой можно использовать отечественные (Эльбрус, Байкал) или зарубежные (Intel) процессоры без замены остальных компонент - полностью российской разработкой НИИ «Масштаб», университета ИТМО и ОАО «Авангард».

Услуги IP телефонии в представленной сети будут обеспечены IP-АТС «Александрит». Видеоконференцсвязь будет обеспечивать новый продукт НИИ «Масштаб» сервер защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S, который позволит реализовать в режиме реального времени обмен сообщениями, включая голосовые звонки, видео, слайды, презентации и документы, интегрируя различные средства коммуникаций в единую среду общения, при этом обеспечивая безопасность при передаче данных. Программный сервер ЗВКС совместим с серверами видеоконференцсвязи и системами для проведения групповых видеоконференций производства компании Polycom.

Данные разработки НИИ «Масштаб» будут объединены в единую инфраструктуру, позволявшую решить основные телекоммуникационные проблемы предприятия. Прямо на выставочном стенде будут продемонстрированы в действии все возможности продуктов.

30-я Международная выставка «Связь-2018», пройдет в период с 24 по 27 апреля 2018г. по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная дом 14, ЦВК «Экспоцентр». НИИ «Масштаб» представит свое оборудование в павильоне 2 (второй уровень), зал 1, на объединенном стенде «Росэлектроники» (РОСЭЛ) №21D10.