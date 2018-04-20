«Код безопасности» объявил о выходе новой версии Secret Net Studio

«Код безопасности» объявил выходе новой версии продукта Secret Net Studio, предназначенного для комплексной защиты рабочих станций и серверов от внешних и внутренних угроз. В Secret Net Studio версии 8.4 увеличена производительность ряда механизмов продукта, а также повышено удобство инструментов управления и мониторинга.

Одним из главных функциональных новшеств версии 8.4 является возможность централизованного управления клиентами под ОС Linux с установленным СЗИ Secret Net LSP версии 1.7.

Важным дополнением стал функционал шаблонов политик безопасности, позволяющий оперативно привести систему защиты в соответствие требованиям регуляторов либо вернуть ее в эталонное состояние, определенное администратором. У администраторов также появилась возможность получать оперативные данные о защищенности инфраструктуры с помощью настраиваемых дашбордов.

Заказчики Secret Net Studio 8.4 и последующих версий получат возможность проводить паспортизацию имеющегося на серверах и рабочих станциях программного обеспечения, смогут контролировать неизменность существующего и появление нового ПО в системе.

«В Secret Net Studio версии 8.4 мы уделили особое внимание снижению нагрузки на ресурсы компьютера и повышению удобства централизованного управления. Улучшения коснулись процессов установки и обновления клиентской части, автоматизированного распространения эталонных настроек в домене, графического отображения сводной информации о состоянии защищаемого домена. Благодаря новой функциональности наши заказчики смогут существенно сократить время на развертывание и управление системой, а также на реагирование и расследование инцидентов», – сказал Павел Петров, ведущий менеджер по продуктам компании «Код безопасности».

В рамках поддержки новых платформ и технологий была обеспечена работа Secret Net Studio 8.4 на Windows Server 2016. Обновленный продукт поддерживает и современные средства аппаратной аутентификации JaCarta-2 ГОСТ, JaСarta-2 PKI/ГОСТ и JaCarta LT.

Secret Net Studio 8.4 выпускается в двух редакциях: Secret Net Studio (для защиты конфиденциальной информации) и Secret Net Studio – C (для защиты гостайны). Редакция Secret Net Studio (в отличие от Secret Net Studio – C) содержит антивирусный модуль и модуль системы обнаружения и предотвращения вторжений. Обе редакции Secret Net Studio 8.4 будут переданы на инспекционный контроль в системе сертификации ФСТЭК России. О результатах прохождения испытаний будет объявлено дополнительно.

Также необходимо отметить, что пользователям Secret Net 6 и Secret Net 7 доступна миграция на Secret Net Studio с сохранением выполненных настроек.