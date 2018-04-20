ГК «Рамакс» внедряет у заказчиков решение на основе Process Mining

Группа компаний «Рамакс» использует технологии и решения для повышения эффективности бизнеса своих заказчиков. Согласно отчету исследовательской компании Gartner по классу решений для оптимизации бизнес-процессов предприятия на основе технологии Process Mining, лидером среди поставщиков назван партнер Группы компаний «Рамакс» , немецкий разработчик Celonis.

Решение Process Mining от Celonis – инновационная технология непрерывного восстановления карт реальных бизнес-процессов на основе данных, хранящихся в информационных системах предприятия, другими словами, «информационных следов». Построенные карты процессов используются для расчёта расширенной аналитики, позволяющей в режиме реального времени принимать верные управленческие решения на основе достоверных данных.

Использование Process Mining дает возможность получить реальную и актуальную картину бизнес-процессов организации со всеми возможными вариантами устранения уязвимостей и отклонений, рекомендаций по оптимизации. В результате внедрения значительно повышается операционная эффективность предприятия, доходность его продуктов и услуг.

В мае 2017 года «Рамакс» объявил о создании первого в России Центра экспертизы в области Process Mining, а в качестве основной платформы указал решение от Celonis, с которым еще в конце 2016 года заключил официальное партнерское соглашение и получил статус «Консалтинговый партнер». Центр экспертизы полностью отвечает за внедрение технологии в текущие бизнес-процессы компании-заказчика, в том числе обеспечение непрерывной выгрузки и обработки информации из существующих источников, развертывание специализированного программного обеспечения, его конфигурацию под особенности бизнеса и создание центра компетенции внутри компании-заказчика.

Привлечение Центра экспертизы «Рамакс» для выявления потребностей и внедрения технологии Process Mining позволяет достичь реальных показателей повышения эффективности бизнеса: существенно увеличить производительность процессов за счет повышения производительности труда сотрудников; уйти от неэффективных технологий продаж и тем самым сократить потери на данном направлении; минимизировать общие трудозатраты за счет оптимизации экстремальных сценариев процессов в компании.

В 2017 году компания завершила реализацию проекта по повышению эффективности бизнес-процессов розничной сети банка «ВТБ24» с помощью технологии Process Mining от Celonis. На сегодняшний день, ГК «Рамакс» - единственная компания в России, имеющая практический опыт реализации подобных проектов.

«Команда специалистов «Рамакс» с 2010 года занимается поиском и подбором инструментов для повышения эффективности бизнес-процессов. Мы остановили свой выбор не решении Celonis Process Mining, внедрение которого уже принесло ощутимый эффект в банке «ВТБ24» (сегодня входит в Группу «ВТБ»). Мы рады, что наше видение совпадает с видением Gartner, также столь высоко оценившего данное решение. На протяжении 2017 года мы инвестировали много ресурсов в продвижение этого решения на рынке совместно с нашим партнером, компанией SAP, и полагаем, что нам удалось, внести свой вклад в рост популярности решений класса Process Mining, в результате чего уровень их проникновения в индустрии достиг значений, позволивших Garnter выделить решение в отдельный сегмент аналитического отчета», - отметил директор по развитию продуктов ГК «Рамакс» Николай Ситников.