AOC представила 31,5-дюймовый монитор с поддержкой FreeSync 2 и DisplayHDR 400. Цена

AOC представила монитор AGON AG322QC4 с 31,5­дюймовой VA-панелью без рамок с трех сторон и с поддержкой VESA DisplayHDR 400. Изогнутый дисплей обеспечивает разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселов) с соотношением сторон 16:9 и статическим коэффициентом контрастности 2000:1. Частота обновления 144 Гц и время отклика 4 мс в сочетании с поддержкой Radeon FreeSync 2 гарантируют плавность игрового процесса даже в самые напряженные моменты.

Монитор AG322QC4 поддерживает новейшие технологии, гарантирующие реалистичность картинки и плавность игрового процесса, – VESA DisplayHDR 400 и AMD Radeon FreeSync 2. Технология VESA DisplayHDR 400 обеспечивает яркость до 400 кд на кв. м, улучшенное отображение черного, расширенную цветовую гамму и бóльшую глубину цвета для изображений с высоким динамическим диапазоном (HDR).

Технология AMD Radeon FreeSync 2, как и ее предшественница, обеспечивает непрерывный и плавный игровой процесс благодаря переменной частоте обновления (частота обновления монитора соответствует частоте кадров, которую выдает графический процессор). Во FreeSync 2 используются более строгие ограничения (например, принудительная компенсация низкой частоты кадров и большее цветовое пространство) и возможна реализация HDR с задержкой ниже, чем у обычных HDR-мониторов.

Модель AG322QC4 имеет глянцевое черное покрытие корпуса и изогнутую VA-панель диагональю 31,5 дюйма. Благодаря радиусу кривизны 1800 мм, монитор окружает пользователя, а изображение оказывается не только в поле прямого, но и периферийного зрения. Это создаёт ощущение полного погружения в игру. Изогнутость дисплея гарантирует, что расстояние от глаз до каждого сегмента панели будет практически одинаковым, а угол просмотра – всегда прямым. К тому же это снизит вероятность искажения изображения, нарушения контраста и цветопередачи.

Монитор AG322QC4 имеет разрешение QHD (2560 x 1440 пикселов), которое будет актуально для геймеров еще многие годы. Являясь лучшим разрешением среднего уровня сегодня, QHD обеспечивает в четыре раза большую детализацию изображения, чем 720p. В большинстве игр современные графические процессоры со средней и высокой производительностью могут легко выдавать в QHD высокую частоту кадров, сравнимую с 4K. VA-панель AG322QC4 также гарантирует широкие углы обзора, сопоставимые с IPS-панелями.

Частота обновления 144 Гц и время отклика в 4 мс (GtG) устранят эффект размытости и дадут гораздо лучший визуальный отклик в играх с динамично меняющейся картинкой. А фирменный режим AOC Low Input Lag ещё сильнее уменьшает время отклика. В этом режиме отключается пост-обработка изображения на аппаратном уровне, что ускоряет передачу команд от мыши, клавиатуры или джойстика.

Пакет Game Mode содержит пресеты для игр разных жанров – шутеров от первого лица, симуляторов автогонок, стратегий в реальном времени и проч. Задействовав эти пресеты, игрок сможет лучше воспринимать информацию и оперативнее реагировать на происходящее в игре. Помимо этого, пользователь может создать и сохранить собственные пресеты и переключаться между ними с помощью пульта QuickSwitch. Функция Shadow Control позволяет настраивать уровень тени в экранном меню, осветлять темные или затемнять яркие/размытые области, что значительно улучшает изображение.

Подставка AOC Ergo Base обеспечивает регулировку высоты, наклона и поворота экрана и помогает подобрать его оптимальное расположение. Геймеры также могут подключить гарнитуру прямо к монитору благодаря аудиовыходу и микрофонному входу, а когда наушники не нужны – повесить их на специальный выдвижной держатель. Добавят практичности и два порта USB 3.0, встроенное решение для управления кабелями и ручка для транспортировки монитора. Подсветка размещена на нижней и задней панелях монитора, при ее настройке геймеры могут выбирать между красными, зелеными или синими цветами и тремя уровнями интенсивности.

Продажи AOC AGON AG322QC4 начнутся в июне 2018 года по ориентировочной цене 41 249 рублей.