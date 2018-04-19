«ЦИТ ВО» внедрил модульный ЦОД от GreenMDC

В феврале 2018 г. для органов исполнительной власти Волгоградской области был запущен в эксплуатацию модульный ЦОД, предсобранный на производстве. Надежная инженерная инфраструктура позволит органам исполнительной власти Волгоградской области расширить перечень услуг, предоставляемых государством для населения, а также повысить их качество и доступность. Модульный дата-центр был произведен и установлен Санкт-Петербургским производителем МЦОД GreenMDC в партнерстве с инжиниринговой компанией Sunline Engineering.

Заказчиком от лица Волгоградской области выступило ГКУ «Центр информационных технологий Волгоградской области» – государственное учреждение, целью создания которого является информационно-техническое обеспечение мероприятий, реализуемых проведением единой государственной политики Волгоградской области в сфере развития информационных и коммуникационных технологий; организация сопровождения и технической поддержки информационных систем органов государственного управления и местного самоуправления всех уровней; осуществление функций регионального оператора инфраструктуры пространственных данных Волгоградской области; осуществление функций Удостоверяющего центра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В августе 2017 г. был проведен электронный аукцион «Поставка и установка модульного сооружения, оборудованного комплексом инженерно-технических систем, предназначенного для размещения ИТ-оборудования единого центра обработки данных органов исполнительной власти Волгоградской области», победителем которого является ООО «Инжиниринговая компания «Sunline Engineering»

Уже в январе 2018 г. модульный ЦОД FixedSizedMDC StandardOutdoor 32 производства компании GreenMDC был доставлен и установлен на площадке, а в феврале проведены приемка и запуск в эксплуатацию. Таким образом, за пять месяцев модульный ЦОД фиксированного размера, рассчитанный на установку 26 серверных шкафов шириной 600 мм и четырех шкафов шириной 800 мм с полезной нагрузкой в 160 кВт, был изготовлен и протестирован на производстве в Санкт-Петербурге, затем доставлен в Волгоград, где был собран и запущен в эксплуатацию.

Эстетичность и удобство эксплуатации – один из принципов компании GreenMDC, поэтому для всех своих модульных ЦОД производитель разрабатывает и внедряет уникальный дизайн, Волгоградская область не стала исключением. Периметр модульного ЦОД украшает стилизованный панорамный вид города Волгограда, включая основные его достопримечательности, такие как мемориальный комплекс «Мамаев курган», скульптура «Родина-мать», музей-заповедник «Сталинградская битва», исторический памятник «Мельница Гергардта».

Надежная инженерная инфраструктура МЦОД позволит Администрации Волгоградской области расширить перечень услуг, предоставляемых государством для населения, а также повысить их качество и доступность.

«Я рад, что государство оказало доверие и выбрало российского производителя GreenMDC в качестве поставщика модульного ЦОДа для развития своей ИТ-инфраструктуры. По нашим данным, МЦОД FixedSizedMDC StandardOutdoor 32 является крупнейшим предсобранным модульным дата-центром в России, используемым государственным учреждением. Уверен, что это только начало и в будущем примеру "Центра информационных технологий Волгоградской области" последуют многие ИТ-службы государственного сектора», – сказал Федор Клименко, генеральный директор компании GreenMDC.