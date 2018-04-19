Solar Security выпустила новую версию inCode с расширенной поддержкой безопасной разработки приложений

Solar Security, российский разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, выпустил обновление решения для проверки безопасности приложений Solar inCode 2.8 с поддержкой языка программирования Go.

Go, также известный как Golang, был разработан корпорацией Google и официально представлен в ноябре 2009 г. Однако, несмотря на молодость, этот язык стремительно развивается и уже получил широкое распространение во всем мире.

«Поддержка Go – это функциональность, которая была включена в дорожную карту развития продукта вследствие большого количества соответствующих запросов от заказчиков. Учитывая то, какими темпами этот язык набирает популярность, думаю, мы будем углублять его поддержку в последующих версиях Solar inCode», – сказал Даниил Чернов, руководитель направления Solar inCode компании Solar Security.

С самых первых версий Solar inCode поддерживает инструменты непрерывной интеграции (Continuous Integration) и безопасной разработки приложений (SDLC), позволяющие автоматизировать данные процессы. В рамках развития этого направления в Solar inCode 2.8 была встроена поддержка TeamCity, популярного сервера непрерывной интеграции.

Еще одним шагом в направлении бесшовной интеграции в SDLC стала поддержка JSON API, реализованная в дополнение к Command Line Interface. Эта функциональность позволит встраивать Solar inCode в ряд внешних систем, используемых в рамках процесса безопасной разработки.

В совокупности это позволит наладить непрерывный процесс контроля качества, автоматизировать проверку защищенности новых сборок ПО и сократить временные затраты на процесс целиком.

Кроме того, Solar inCode 2.8 содержит новые правила поиска уязвимостей, а также их расширенные описания, которые помогут пользователям, не имеющим глубокой технической экспертизы, корректно интерпретировать данные отчетов.