МГТС сообщила о начале приема использованных батареек на утилизацию

МГТС, московский провайдер широкополосного доступа в интернет, начал принимать использованные батарейки для их дальнейшей экологически чистой переработки.

Сейчас бесплатно сдать отработанные элементы питания можно в 15 офисах обслуживания МГТС. К концу апреля специальные контейнеры для сбора батареек будут установлены во всех 27 клиентских офисах компании.

Проблема раздельного сбора мусора и правильной утилизации ядовитых отходов в Москве, как и в любом другом мегаполисе, стоит очень остро. Одним из самых опасных видов отходов является аккумуляторная батарейка, которая содержит в себе огромное количество (80% от веса) тяжелых металлов: кадмий, цинк, никель, ртуть и свинец. Оказавшись на свалке, корпус батарейки теряет свою целостность, и ядовитая начинка уходит в почву, подземные воды, атмосферу, нанося вред окружающей среде и здоровью человека, проникая в его организм вместе с водой и пищей.

По статистике, в России один человек в год расходует семь батареек. Срок разложения одной батарейки более 100 лет, а площадь заражения около 20 кв. метров земли. Процесс заражения окружающей среды остановить невозможно, но его можно не допустить, если сдавать использованные батарейки в специально оборудованных местах.

Экологическая переработка батарейки — сложный процесс, который занимает около четырех дней. Батарейку дробят и специальной магнитной лентой отделяют железные элементы. Из получаемой полиметаллической смеси извлекают марганец, цинк и графит. Из одного килограмма батареек можно сделать 20 карандашей, а грамотная утилизация одной пальчиковой батарейки сохранит одну тонну воды.

Для МГТС это не первая акция в поддержку сохранения окружающей среды. В декабре 2015 г. компания совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) стала призывать своих абонентов отказаться от бумажных счетов в пользу электронных. К концу 2017 г. к программе присоединились почти полмиллиона абонентов МГТС, сохранив за два года более 400 деревьев, что сопоставимо с небольшим парком или сквером.

Адреса офисов продаж и обслуживания в Москве, где уже производится сбор отработанных батареек: ул. Тушинская ул., д. 11., к. 3; пр-т Вернадского, д. 21 корп. 3; ул Электрозаводская, д. 58; ул. Докукина, д. 4; ул. Дубнинская, д. 12а; ул. Новочеремушкинская, д. 65, к. 1; Багратионовский проезд, д. 18, стр.1; Кленовый бульвар, д. 3 к. 1; ул. Текстильщиков 8-я, д. 8; ул. Новый Арбат, д. 2; ул. Адмирала Макарова, д. 14; ул. Яблочкова, д. 19а; ул. Большая Ордынка д. 25, стр.1; ул. Чертановская, д. 23а; ул. Байкальская, д. 35

С мая батарейки будут принимать и в остальных офисах обслуживания МГТС: ул. Широкая, д. 12а; ул. Скобелевская, д. 22; ул. Генерала Кузнецова, д. 18 корп.1; Боровское ш., д. 43; ул. Черняховского, д. 18; Зеленый проспект, д. 7; ул. Саянская, д. 7; Осенний бульвар, д. 4; ул. Шипиловская, д. 34, корп. 1; ул. Люблинская, д. 169 корп 2; ул. Ясногорская, д. 5 стр. 1; г. Зеленоград, корп. 928

Сбор и утилизацию батареек МГТС проводит в сотрудничестве со специализированной компанией «Экологическая практика».