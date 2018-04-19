АНО ЦЭ: исследовательская и научная программа «Цифровой экономики России» выполняется в срок

По направлению «Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» выполнен план мероприятий согласно утвержденным срокам. Соответствующий отчет, подготовленный Минкомсвязи – ведомством, ответственным за направление, был представлен 17 апреля на заседании рабочей группы по направлению при АНО «Цифровая экономика».

Среди выполненных мероприятий первого квартала – разработка требований к позиции руководителей компаний по цифровой трансформации (на основе передовых технологий, разработанных с использованием научных заделов) и формирование критериев и порядка отбора российских лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) по сквозным технологиям: искусственному интеллекту, квантовым технологиям, виртуальной и дополненной реальности и другим.

Среди мероприятий второго квартала в планах направления определение первых кандидатов на получение статуса ЛИЦ и формирование перечня технологических барьеров для их последующего преодоления в рамках программ развития цифровой экономики.

«По направлению начинается более сложный и насыщенный период работы. Если в первом квартале проводились работы и были выполнены четыре мероприятия плана, то во втором их число увеличится до двадцати», - сказал директор по направлению «Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов» АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин.

Ректор Университета ИТМО, член рабочей группы по направлению при АНО «Цифровая экономика» Владимир Васильев предложил возможную корректировку плана, объяснив это необходимостью синхронизировать разработку программ деятельности ЛИЦ по сквозным технологиям в области цифровой экономики с утверждением подкомиссией по цифровой экономике пилотных проектов по созданию цифровых платформ для исследований и разработок.

К концу года среди ключевых результатов плана на конец 2018 года отбор более, чем десяти ЛИЦ, претендующих на господдержку, вовлечение более, чем 300 ведущих экспертов участвовать в экспертных советах ЛИЦ по сквозным технологиям.