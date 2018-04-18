Завершены основные этапы проекта «Резервный ЦОД» для НПФ Сбербанка

НПФ Сбербанка объявил о том, что основные этапы проекта «Резервный ЦОД» (РЦОД) успешно завершены. НПФ Сбербанка не только обеспечивает надёжность накоплений своих клиентов, но и совершенствует технологии, которые обеспечивают бесперебойную и высокоэффективную работу бизнес-критичных систем Фонда.

Размещение оборудования в МегаЦОД Сбербанка Южный порт обеспечивает катастрофоустойчивость инфраструктуры Фонда. МегаЦОД «Южный порт» соответствует международному стандарту Tier 3 – это гарантирует коэффициент отказоустойчивости 99,982%.

Одна из важнейших задач негосударственного пенсионного фонда — не только длительная стабильная инвестиционная стратегия, но и обеспечение надёжной инфраструктуры, которая позволит длительное время осуществлять учёт пенсионных счетов и предоставлять клиенту безопасный и прозрачный доступ к ним. Резервные центры обработки данных — жизненно важная необходимость, которая призвана удовлетворить растущие потребности бизнеса.

«Многие задались бы вопросом «куда уж ещё надёжнее», но мы не останавливаемся на достигнутом! В планах создание территориально-распределённого комплекса резервных ЦОДов за счёт установки оборудования в новом ЦОД Сбербанка в Сколково, — отметил директор по информационным технологиям НПФ Сбербанка Андрей Козлов. — Интерактивные сервисы продолжают развиваться и надёжность используемых технических решений становится всё более критична при вопросе выбора организации. Никто не хочет оказаться в ситуации, когда сервис недоступен или данные потеряны».

Резервный дата-центр выполняет функции обработки, хранения информации. Консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных в ЦОД позволяет оптимизировать совокупную стоимость владения IT-инфраструктурой. ЦОД являются важным звеном ИТ-инфраструктуры современных компаний. Обмен данными с РЦОД обеспечивается по независимым каналам передачи данных, которые смогут обеспечить непрерывную связь даже в случае физического повреждения одной из линий связи.

Проект РЦОД НПФ Сбербанка является показательным с точки зрения организационной сложности и стабильной работы на трёхлетнем промежутке времени. Его длительность обусловлена необходимостью глубокой модернизации инфраструктуры при непрерывной деятельности организации. Команда Фонда продемонстрировала своим примером лучшие качества профессионалов: экспертизу, трудолюбие и сплочённость.

НПФ Сбербанка лидирует на российском рынке и задаёт высокие стандарты обслуживания клиентов, формируя общее представление об отрасли. Фонд не только держит высокую планку качества обслуживания клиентов, но и ИТ-обслуживания бизнес-подразделений компании. Для реализации проекта потребовалось провести глубокую модернизацию продуктивных сред. Благодаря эффективной координации работы технических специалистов, удалось сократить до минимума ошибки и обеспечить высокое качество предоставление ИТ-услуг.

«Не менее важна информационная безопасность, именно поэтому, после длительного анализа рынка, было принято решение о размещении в ЦОД-е у единственного акционера, — сказал руководитель отдела безопасности НПФ Сбербанка Эдуард Донцов. — Мы уверены не только в надёжности самого ЦОД, но и в гарантированном соблюдении всех требований законодательства при обслуживании нашего оборудования специалистами технической поддержки. Это значительно сокращает риски несанкционированного доступа к массиву данных Фонда».