Ростех и Unicom Bangladesh подписали соглашение о продвижении российских ИТ-решений

«Русайтиэкспорт» (RITE, входит в Национальный Центр Информатизации Госкорпорации Ростех) и Unicom Bangladesh, объединяющий компании в сфере информационных и коммуникационных технологий, цифровых СМИ и рекламы, заключили соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения российских ИТ-решений на территории Бангладеш.

Подписание соглашения состоялось 11 апреля в столице Бангладеш, г. Дакка. В рамках сотрудничества RITE намерен заключить контракты по внедрению и обслуживанию ИТ-решений в сферах умного города, комплексной безопасности и электронного правительства. Со своей стороны компания Unicom будет проводить аналитические исследования рынка и презентации услуг, представляемых RITE, а также заниматься адаптацией российских ИТ-решений на рынке Бангладеш. Компании намерены совместно находить перспективные проекты в различных сферах экономики Бангладеш.

«Страны Южной и Юго-Восточной Азии демонстрируют стабильный интерес к российским ИТ-решениям в сфере безопасности и комфорта городской среды для граждан. Наши разработки в сферах комплексной безопасности, умного города, электронного правительства могут стать основой цифровизации экономики в Бангладеш и других государствах-партнерах, которые заинтересованы в развитии соответствующих инфраструктур. Мы предлагаем комплексные решения – от отдельных устройств и видов "софта" до системных цифровых продуктов для госуправления, здравоохранения, промышленности, коммунального хозяйства, других отраслей. Это ИТ-решения современного уровня, конкурентоспособные по качеству и цене, которые мы готовы полностью кастомизировать под нужды конкретного заказчика с последующей передачей прав на созданные в рамках проекта информационные системы», – сказал директор по международному сотрудничеству Госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

«Компетенции компании RITE в цифровизации оказываемых государством услуг и кибербезопасности, а также решения для банковского сектора из их портфеля были высоко оценены потенциальными клиентами из Бангладеш. Мы рассчитываем, что первыми использовать российские ИТ-решения начнут почтовая служба нашей страны и подразделения Министерства внутренних дел» – сказал Генеральный директор Unicom Шахид ул Мунир.