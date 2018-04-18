Красноярские клиенты Tele2 по итогам 2017 года совершили платежей на 388 миллионов рублей

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы сервиса на региональном рынке мобильной коммерции. В 2017 году клиенты оператора в Красноярском крае совершили платежи на сумму 388 млн рублей. Среди наиболее популярных услуг – оплата размещения объявлений на сайтах, мобильные и денежные переводы, покупки в Google Play, а также погашение автомобильных штрафов.

Со счета мобильного телефона красноярцы потратили на покупки почти в 2,7 раз больше, чем годом ранее. Наибольший рост объем мобильных платежей со счета Tele2 – в 3,7 раза – зафиксирован в Норильске. Средняя сумма одного платежа там увеличилась более чем вдвое и составила 640 руб.. В 2017 г. норильчане совершили платежи на сумму 57 млн рублей.

В 2017 г. оператор расширил линейку финансовых сервисов и объединил их на уникальной интерактивной площадке market.tele2.ru. Портал позволяет всем желающим совершать платежи и переводы, оплачивать товары и услуги со счета мобильного телефона, а также получать банковские продукты. Среди них – банковская карта «Другие правила» с возможностью самостоятельно выбрать не только банк, но и стоимость обслуживания, процент по кредиту и программу лояльности, а также сервис «Мобильные накопления», который позволяет открыть взнос с доходностью 5% годовых прямо с мобильного счета Tele2.

Кроме того, на площадке market.tele2.ru клиентыTele2 могут подписаться на сервис kioZk и получить доступ к сотням периодических изданий. Среди популярных услуг – интернет-шопинг с fashion-агрегатором Clouty, где представлено около 2,5 млн товаров.

Дмитрий Горожанинов, директор красноярского филиала Tele2, отметил: «Мобильная коммерция – растущий сервис, который сейчас становится все более востребован у наших клиентов. Мы стремимся сделать сервис максимально удобным для пользования. В прошлом году была запущена интерактивная площадка market.tele2.ru – финансовый интернет-супермаркет. Сегодня более 30 тысяч резных товаров и услуг доступны для оплаты со счета телефона. За год мы увеличили ассортимент в полтора раза».