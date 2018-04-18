HP представила новое поколение премиальных систем HP Pavilion

HP Inc. представила новое поколение персональных компьютеров HP Pavilion. Эти трансформеры, ноутбуки и десктопы наделены функциональными особенностями и дизайном, доступными ранее в устройствах премиум-класса.

В новом модельном ряду Pavilion используются высококачественные материалы, дисплеи с тонкими рамками и высокопроизводительные комплектующие, которые делают работу на этих устройствах максимально удобной и приятной. ПК представлены в ходе фестиваля Коачелла в Калифорнии.

HP также представила новую линейку Pavilion Gaming: мощные игровые ПК, созданные для казуальных геймеров.

Новые ноутбуки-трансформеры HP Pavilion x360 14 и 15 – это широкий функционал и стильный дизайн. Они позволяют решить любую задачу, где бы вы ни находились: будь то выполнение домашнего задания, создание контента или воспроизведение любого контента.

Современный дизайн: Будучи тонкими и легкими, новые модели выполнены в изысканных цветах, в том числе Natural Silver, Pale Gold и Sapphire Blue, а также имеют матовый рисунок на клавиатуре и уникальный дизайн решетки динамиков. Некоторые модели имеют покрытие из анодированного алюминия, что обеспечивает еще более изысканный внешний вид и еще более приятные ощущения при работе.

HP Pavilion x360 комплектуется двухъядерными и четырехъядерными процессорами Intel Core i5 и i7, доступной в некоторых конфигурациях дискретной видеокартой для просмотра фотографий и видео, а также взаимодействия с друзьями и коллегами. Некоторые 14-дюймовые модели имеют графический адаптер NVIDIA MX150, а на некоторых 15-дюймовых моделях установлен адаптер AMD Radeon 530.

Хромированные петли с возможностью раскрытия ПК на 360 градусов позволяют выбрать оптимальный сценарий использования устройства для работы, написания текстов, просмотра видео или игр. Возможность одновременного использования пера и сенсорного ввода открывает полную свободу взаимодействия с ПК, превращая его в холст для рисования или блокнот для записей. Некоторые модели имеют фронтальную камеру дополненной реальности, которая дает пользователям возможность увидеть 3D-объекты в реальном мире.

Как и модели премиальной линейки ENVY от HP, Pavilion x360 теперь имеют тонкие рамки экрана. Это позволило вместить дисплеи HD или FHD IPS диагональю 14 и 15 дюймов в 13-дюймовый и 14-дюймовый корпус соответственно. Пользователи некоторых моделей также смогут воспользоваться функцией Windows Hello и считывателем отпечатка пальцев для безопасного, надежного и быстрого входа в систему.

Новые 14 и 15-дюймовые ноутбуки HP Pavilion отличаются стильным дизайном и высокой производительностью. Эти устройства идеальны для взаимодействия с друзьями и коллегами.

Новая линейка Pavilion предлагает целую радугу ярких цветов, в том числе Mineral Silver, Pale Gold, Sapphire Blue, Velvet Burgundy, Tranquil Pink и Ceramic White. Клавиатура и крышка сделаны из металла, а алмазная огранка тачпада и геометрический рисунок решетки динамиков дополняют дизайн премиум-класса.

Поколение ноутбуков Pavilion этого года стало самым тонким, на 2 мм тоньше предыдущего. Новые ноутбуки имеют опции для дисплеев HDS и FHD4 IPS с тонкими рамками для максимального удобства во время развлечений и создания контента. Они оснащены подъемным шарниром, унаследованным от линейки премиум-класса ENVY для более удобного набора текста и улучшения теплоотвода.

Новые HP Pavilion отличаются продолжительным временем автономной работы - до 11,75 часов в зависимости от модели. 8-е поколение процессоров Intel Core™ или новейший мобильный процессор AMD Ryzen с графическим адапетром Radeon Vega позволяют смотреть любимые сериалы Netflix, редактировать фотографии и взаимодействовать онлайн с друзьями и близкими, где бы вы ни находились. Для хранения фотографий, видео и прочего контента ноутбуки Pavilion предлагают до 512 Гб на твердотельном накопителе или 1 ТБ на HDD. Доступны также варианты, совмещающие оба типа накопителей. Кроме того, для пользователей, которым при работе с файлами необходимы и объем, и скорость хранилища без необходимости управления несколькими дисками, на некоторых моделях прдусмотрена память Intel Optane.

Динамики с технологией HP Audio Boost, настроенные специалистами из B&O Play, позволяют получить глубокое, аутентичное звучание, будь то музыка, фильмы или общение с друзьями. Сканер отпечатков пальцев и Windows Hello на 14-дюймовой модели Pavilion облегчают безопасный, надежный и быстрый вход в систему.

Линейка HP Pavilion Desktop 2018 имеет высокую производительность, большой объем места для хранения файлов и стильный дизайн.

Новые модели Pavilion Desktop на 10% тоньше в сравнении с предыдущим поколением, при этом производительность и конфигурируемость ПК не пострадали. Фронтальные панели десктопов оформлены по-новому: пользователи наверняка оценят изящные грани корпуса и матовую текстуру цвета Natural Silver (натуральное серебро), а также многогранный геометрический рисунок с матовой текстурой цвета Ash Silver (пепельное серебро).

Новые десктопы оснащены процессорами вплоть до 8-го поколения Intel® Core или процессорами 2-го поколения AMD Ryzen, а также дискретными графическими адаптерами вплоть до NVIDIA GTX 1060 или AMD Radeon RX 580. Эти конфигурации позволяют решать любые задачи – от управления домашними финансами до редактирования фотографий или просмотра видео. Для хранения контента доступны несколько вариантов — твердотельный накопитель объемом до 512 ГБ, жесткий диск до 3 ТБ, совмещенные SSD и HDD, а также память Intel Optane для еще большей производительности.

Аудиосистема Surround Sound 5.1 гарантирует пользователям отличное звучание, а технология HP Audio Stream позволяет передавать музыку с телефона на динамики ПК. Основные порты расположены на передней панели для удобства подключения аксессуаров, сзади располагаются входы для подключения компонентов системы.

Гости павильона HP Lounge имеют возможность наблюдать настоящие цифровые джунги, раскинувшиеся по всему потолку. Используя технологию HP Digital Inking, гость может управлять тем, как распускаются цифровые цветы, и видеть, как их творения оживают благодаря новому HP ZBook x2.

Ожидается, что HP Pavilion x360 с 14-дюймовым экраном, HP Pavilion x360 с 15-дюймовым экраном, HP Pavilion с 14-дюймовым экраном, HP Pavilion с 15-дюймовым и настольный ПК HP Pavilion поступят в продажу в России в июне.