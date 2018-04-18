Форум «Данные – основа цифровой трансформации. Informatica Day 2018» состоится 30 мая в Москве

Форум «Данные – основа цифровой трансформации. Informatica Day 2018» пройдет 30 мая 2018 г. в Москве. Мероприятие организует DIS Group, мастер-дистрибьютор корпорации Informatica в России и СНГ в регионе EMEA.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на странице форума и затем получить подтверждение от организаторов.

Форум проходит уже 13-й год подряд и за это время стал одним из ключевых событий на ИТ-рынке России, объединяющим специалистов и экспертов в области работы с данными из различных индустрий. В 2017 г. мероприятие посетили более 350 гостей. Ежегодно представители российских и международных компаний делятся своим опытом и лучшими практиками по работе с данными на примере реализованных проектов, а также информацией о выгодах, которые получил бизнес компаний от использования промышленной платформы Informatica.

В этом году гостей Форума ожидает насыщенная программа, практические демонстрации решений Informatica, выступления российских заказчиков, партнерская зона.

Ключевые темы форума:

Цифровая трансформация: опыт заказчиков

Данные решают все – обзор новинок от лидера в области управления данными – корпорации Informatica

Data Governance. Стратегия малых побед

Примеры построения процесса проверки качества данных, обезличивания данных

Онлайн интеграция данных для построения отчетности, практический пример реализации

Практический опыт реализации процессов загрузки данных в Hadoop

На Форуме в первую очередь предоставляется слово заказчикам DIS Group: представителям крупнейших передовых российских и зарубежных банков, телекоммуникационных компаний, розницы, промышленного сектора и других индустрий: таких как Fortebank Казахстан, Промсвязьбанк, Сбербанк и ряда других.

Ключевые спикеры: Стив Мерфи (Steve Murphy), вице-президент Informatica EMEA; Джузеппе Мура (Giuseppe Mura), ведущий эксперт Informatica; Аскар Майлюбаев, digital-директор Fortebank Казахстан; Алексей Слободянюк, бизнес-эксперт, автор книг.