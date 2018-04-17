«Яндекс.Заправки» появились в регионах России

«Яндекс» объявил о том, что приложение «Яндекс.Заправки» для удаленной оплаты топлива заработало на АЗС «Лукойл» в 52 областях и краях.

«Яндекс.Заправки» стали показывать более 1800 АЗС «Лукойла». До сих пор в приложении были доступны заправки этой компании только в Москве и Московской области. Теперь оплатить топливо на АЗС «Лукойла» можно в 52 регионах России – областях и краях.

В «Яндекс.Заправки» можно также добавить карту лояльности «Лукойла» и копить баллы за покупки на АЗС этой компании. Приложение хранит историю платежей и чеки с АЗС — всё это водитель может посмотреть в любой момент. Средний чек в приложении сегодня составляет 1444 руб.

«Яндекс.Заправки» позволяют оплачивать топливо, не выходя из машины. Для этого нужно найти в приложении ближайшую АЗС, выбрать номер колонки, литраж или сумму, на которую необходимо заправиться.

Заплатить можно из кошелька в «Яндекс.Деньгах», с банковской карты Mastercard или Maestro. «Яндекс.Заправки» умеют запоминать данные карты, поэтому указывать их каждый раз не придётся. Комиссия за платёж не взимается.

Приложение доступно для устройств на iOS и Android.