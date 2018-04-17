Veeam и Pure Storage совместно создадут платформу управления данными для непрерывной работы бизнеса

Veeam Software, поставщик решений для обеспечения непрерывной работы бизнеса, и Pure Storage, производитель флэш-платформы хранения данных, объявили об интеграции Veeam Availability Platform и Pure Storage FlashArray. с целью обеспечения непрерывности бизнеса, его адаптивности и получения расширенных возможностей анализа данных для крупных компаний.

«Интеграция с системами хранения данных — это ключевая возможность Veeam Availability Platform, — отметил Дэнни Аллан, вице-президент Veeam по стратегии развития продуктов. — Она позволяет ускорить резервное копирование и восстановление данных, а также предоставляет крупным цифровым компаниям возможность по-новому использовать производственные данные для повышения эффективности бизнеса. Мы говорим в том числе об увеличении адаптивности, сокращении времени вывода продукции на рынок и связанных с этим расходов, снижении рисков и упрощении операционного управление. Благодаря партнерству с Pure Storage мы предлагаем заказчикам принципиально новый способ повышения своей конкурентоспособности».

Интеграция решений Veeam и Pure Storage нацелена на реализацию концепции Always-On Enterprise, т. е. обеспечение непрерывной работы бизнеса с более жесткими требованиями соглашений о гарантированном уровне обслуживания (SLA) благодаря следующим возможностям: надежная защита данных и высокая производительность систем с использованием резервного копирования Veeam и аппаратных снимков СХД. Заказчики, использующие совместное решение, могут снизить влияние резервного копирования на производственную среду благодаря аппаратным снимкам Pure Storage, а также создавать резервные копии чаще, значительно сократив показатели целевой точки восстановления (RPO). Кроме того, заказчики могут создавать задания резервного копирования данных только из аппаратных снимков СХД для создания дополнительных точек восстановления; более быстрое и восстановление данных с помощью Veeam Explorer для Storage Snapshots. Заказчики могут быстро и эффективно восстанавливать отдельные объекты или целые ВМ из аппаратных снимков Pure Storage, значительно сокращая показатели времени восстановления (RTO); простой доступ к копиям производственных данных с помощью Veeam DataLabs (прежнее название — Veeam Virtual Labs). Заказчики могут создавать изолированные тестовые копии производственной среды из аппаратных снимков Pure Storage для тестирования и разработки приложений, аналитики и безопасного внедрения изменений; быстрое восстановление. Заказчики, использующие совместные решения, могут использовать Pure Storage FlashBlade – масштабируемую систему хранения, изначально разработанную для неструктурированных данных, в качестве репозитория Veeam. Благодаря этому они получат возможность использовать все возможности ПО Veeam. Совместное решение сокращает время восстановления больших массивов данных и критически важных приложений.

Кроме того, с Veeam можно также использовать Pure Storage FlashStack — конвергентную инфраструктуру, которая позволяет организациям развиваться и защищать цифровые активы. Veeam Availability Platform повышает доступность данных конвергентной инфраструктуры.

«У компании Involta крепкие партнерские связи с Pure Storage и Veeam, и это позволило нам добиться успеха на рынке управляемых услуг, — сказал Майк Мелой, исполнительный вице-президент и генеральный директор компания Involta, LLC, первого партнера Pure Storage в области управляемых услуг в США и участника Программы Veeam для поставщиков облачных и сервисных услуг (VCSP) уровня Platinum. — Наша миссия — упростить интеллектуальную обработку данных и инфраструктуру в организациях, которые активно используют ИТ для достижения важных результатов в бизнесе. Veeam и Pure Storage позволяют эффективнее масштабировать существующие системы, повышать их производительность, сокращать окна резервного копирования и репликации. Интеграция на уровне API значительно упрощает архитектуру систем защиты данных, а это в свою очередь позволяет нашим заказчикам быстрее восстанавливать работу производственной среды, что ведет к снижению нагрузки на сеть. Любая экономия времени и ресурсов — это хорошо».

Интеграция Veeam и Pure Storage реализована в виде плагина СХД в Veeam Availability Platform.