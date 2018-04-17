«Тинькофф Мобайл» и «Связной» договорились о сотрудничестве по продаже SIM-карт мобильного оператора.

По условиям сделки «Связной» станет первым сотовым ритейлером, который будет распространять SIM-карты «Тинькофф Мобайл».

Таким образом, подключиться к «Тинькофф Мобайл» стало еще проще: теперь абоненты могут приобрести SIM-карты не только на сайте Tinkoff.ru и в собственных точках продаж мобильного оператора, но и в магазинах «Связной».

Пилотный проект запущен на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В будущем география присутствия будет расширяться и затронет другие крупные регионы.

«Мы рады, что права на продажу "Тинькофф Мобайл" получил именно "Связной" — надежный партнер "Тинькофф Банка" с 2013 г. Мы успешно провели тестирование по подключению абонентов к сети в магазинах «Связной», становимся еще ближе к клиентам и планируем значительно увеличить абонентскую базу по всей стране, предлагая максимально гибкие тарифы и лучший клиентский сервис», — сказал Георгий Чесаков, CEO «Тинькофф Мобайл».

«Магазины "Связного" предлагают своим посетителям широкий комплекс услуг и готовые индивидуальные решения. Расширяется не только ассортимент высокотехнологичных устройств, финансовых, страховых, туристических и услуг по настройке. Теперь любой клиент наших магазинов может воспользоваться и услугами нового оператора. Мы ожидаем, что SIM-карты "Тинькофф Мобайл" будут востребованы среди посетителей наших магазинов», — отметил директор по финансовым продуктам в «Связном» Антон Павлов.