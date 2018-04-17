«РВК» представила проект национального стандарта интернета вещей

«РВК» — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации, представил первый в России проект национального стандарта интернета вещей.

Документ разработан в рамках технического комитета 194 «Кибер-физические системы» на базе РВК при участии ФРИИ, Ассоциации участников рынка интернета вещей и ООО «Телематические решения».

В основе стандарта лежит полностью российская технология, гармонизированная с международными аналогами, которая позволяет создавать беспроводные сети обмена данными между множеством модемов с одной стороны и множеством базовых станций с другой стороны.

Стандарт входит в линейку протоколов LPWAN, которые регулируют передачи небольших по объему данных на дальние расстояния. Объектом стандартизации являются требования к протоколу обмена для «интернета вещей» в узкополосном спектре (NB-Fi). Стандарт предполагает использование сверхузкополосных (Ultra Narrow Band, UNB) фазоманипулированных сигналов, которые в сочетании с помехоустойчивым кодированием позволяют достигать очень высоких значений чувствительности приема (до -150 дБм).

Для развертывания сети и начала передачи данных с устройств не требуется создание сложной архитектуры, а максимальное количество точек учета, которые может одновременно обслуживать одна базовая станция, практически не ограничено. При этом радиус передачи данных до базовой станции составляет до 50 км, а автономная работа устройств без подзарядки достигает 10 лет. После принятия стандарта компании на рынке «интернета вещей» смогут бесплатно использовать действующие базовые станции, а также заказывать производство счетчиков по унифицированным требованиям у любого предприятия-изготовителя.

«Мы рассчитываем, что стандарт сыграет важную роль в развитии различных средств управления кибер-физическими объектами благодаря своей простоте и дешевизне. Высокая энергоэффективность стандарта позволяет использовать для работы нелицензируемые диапазоны частот, в которых установлены ограничения на излучаемую передатчиками мощность. Одним из наиболее перспективных рынков использования такого стандарта является сфера ЖКХ, в особенности рынок беспроводных систем контроля и учета коммунальных ресурсов. Также важно отметить, что стандарт может быть реализован на компонентной базе с высокой степенью локализации на территории России», — отметил председатель технического комитета 194 «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

Проект стандарта представлен для публичного обсуждения, которое продлится в течение трех месяцев. Соответствующее уведомление размещено на сайте gost.ru. После этого проект стандарта будет вынесен на согласование в Техническом комитете 194 «Кибер-физические системы» и внесен на утверждение в Росстандарт.

«Разработка стандарта для рынка «интернета вещей» стала примером успешной кооперации рыночных игроков и институтов развития для продвижения интересов целой отрасли. Совместно нам удалось предложить инструменты нормативно-технического регулирования, которые полностью отвечают запросу бизнеса и создают мощную базу для дальнейшего развития технологий «интернета вещей» в России», — сказал генеральный директор «РВК» Александр Повалко.

Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» создан на базе «РВК» в 2017 году. Комитет выступает платформой для развития цифровой экономики за счет разработки стандартов для новых перспективных рынков: «интернет вещей», «большие данные», «умные города», «умное производство». Комитет объединяет ведущие научные и общественные организации, технологические компании, некоммерческие организации разработчиков оборудования и программного обеспечения. Среди его участников – «Ростелеком», «Газпром нефть», «Ангстрем-Т», «РУССОФТ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МГУ и др.