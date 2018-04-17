«Информзащита» сообщила о 21% росте выручки по итогам 2017 года

«Информзащита», российский системный интегратор в области информационной безопасности, сообщил об итогах финансового года: совокупная выручка группы компаний «Информзащита» в 2017 г. составила 8,314 млрд руб. (включая НДС), что на 21% выше аналогичного показателя в 2016 г.

Много лет подряд «Информзащита» сохраняет лидерство среди интеграторов в сфере ИБ по данным рейтинга CNews «Крупнейшие компании России в сфере защиты информации», подтвердив данный статус и по итогам 2017 г. «Информзащита» входит в 20 крупнейших ИТ-компаний, крупнейших поставщиков ИТ-услуг и крупнейших ИТ-консультантов страны. Кроме того, в 2017 г. «Информзащита» усилила позицию в рейтинге «Крупнейшие ИТ-компании в России 2017» TAdviser и вошла в ТОП-30.

«В 2017 г. компания хорошо выросла и даже опередила темпы роста рынка. Это обусловлено появлением крупных проектов, реализованных как для новых, так и для существующих заказчиков, а также серьезным вниманием правительства к увеличению киберугроз, — сказал Петр Ефимов, президент группы компаний «Информзащита». — Простота реализации и низкая стоимость затрат на организацию кибератак привела к увеличению числа киберпреступников. Нашумевшие в 2017 г. атаки заставили задуматься об этом компании практически всех секторов экономики. Все это потребовало корректировки и изменений в нормативной базе. Так, к исполнению требований ФЗ-№187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» многие компании начали готовиться уже в 2017-м. В банковской отрасли основным драйвером роста стал обновленный стандарт СТО БР и ГОСТ Р 57580.1 — о безопасности банковских операций».

За предыдущий год «Информзащита» реализовала свыше 300 проектов для государственных, финансовых, промышленных организаций, а также для компаний из телекоммуникационного сектора и других отраслей экономики. Наибольший прирост в выручке компании обеспечили проекты для государственных (+43%) и финансовых организаций (+27%).

«Если говорить про завершенные проекты, то и в 2017 г. "Информзащита" продолжила сотрудничество с компаниями, которые входят в ТОП-10 крупнейших компаний России во всех отраслях экономики, — отметил Олег Бодунов, коммерческий директор «Информзащиты». — Было реализовано несколько проектов масштаба страны. Например, мы участвовали в проекте по созданию защищенной специализированной государственной информационной системы по заказу ФГБУ «центр системы мониторинга рыболовства и связи», который будет масштабирован на все суда рыбопромыслового флота России. Много проектов было сделано для страховых компаний, таких как "Ингосстрах", СК "Альянс", "Зетта Страхование". Кроме того, "Информзащита" спроектировала и ввела в промышленную эксплуатацию несколько корпоративных центров мониторинга ИБ (SOC) для крупнейших компаний страны. Думаю, что ужесточение законодательства, в том числе изменения требований ФСТЭК России, и тренд на повышенное внимание к вопросам кибербезопасности со стороны бизнес-сообщества позволят нам сохранить темпы роста и в 2018 г».

Компания «Информзащита» в соответствии с выбранной стратегией показала существенный прирост сегмента услуг в сфере ИБ на 22%. Это в первую очередь связано с тем, что в дополнение к базовым услугам был сделан акцент на развитии услуг в части оперативной подготовки рекомендаций по локализации ущерба информационным системам на основе мониторинга и обработки событий безопасности. Кроме того, возросло число проектов по комплексному обследованию и разработке программ развития ИБ компаний финансовой отрасли.

«Информзащита» обладает высшими партнерскими статусами ведущих ИТ и ИБ производителей программного и аппаратного обеспечения со всего мира и к окончанию 2017 г. насчитывает в своем портфеле решения свыше 100 партнеров.

Компания продолжала развивать свои центры компетенций. Так сервисный центр за 2017 г. удвоил число сервисных авторизаций и теперь обеспечивает первую и вторую линии поддержки основных производителей средств защиты информации, таких как «Код Безопасности», Check Point, «Алладин Р.Д.», Infotecs, Gigamon, «МФИ-Софт», InfoWatch, Arbor и многих других. За год Сервисный центр «Информзащиты» оказал более 3,5 тыс. консультаций. Среднее время реакции инженеров на обращение и подготовку рекомендаций по критичным инцидентам теперь составляет 21 минуту. В целом же среднее время решения инцидентов сократилось на 32% до 3 часов. За прошедший год штат специалистов центра увеличился на 33%. Сотрудниками центра было получено 35 новых сервисных технических сертификатов. Благодаря этому и другим достижениям по результатам 2017 г. выручка «Информзащиты» по сервису выросла на 35%.

Security Operation Center (SOC) «Информзащиты» был преобразован в центр противодействия кибератакам. Была модернизирована технологическая платформа SOC, оптимизированы процессы, которые теперь выстроены на основе концепции превентивного обнаружения и предотвращения киберугроз, поиском которых занимается сформированное подразделение киберразведки. Эксперты центра противодействия кибератакам обнаружили ряд серьезных уязвимостей в почтовых клиентах сервисов Yandex и Apple Mail, различных мобильных и web-приложениях, а также в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО). В течение года эксперты центра выпускали оперативные рекомендации по нейтрализации выявленных угроз, помогали справиться с атаками, которые затронули множество компаний по всему миру. На базе центра сформированы новые услуги для клиентов. Теперь «Информзащита» помимо управления событиями информационной безопасности (от мониторинга и выявления компьютерных инцидентов до содействия в реагировании) предлагает своим клиентам услугу по проведению киберучений, в рамках которых заказчики могут оценить способность своих систем и персонала выявлять действия реальных злоумышленников, а также понимать, как хорошо работают внутренние процессы реагирования на компьютерные инциденты.

В центре промышленной безопасности «Информзащиты» в 2017 г. главными достижениями стало формирование новой услуги по внедрению решений по информационной безопасности на узлах связи открытого и режимного сегментов сети для обеспечения взаимодействия и стабильности работы сервисов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Также был расширен комплекс услуг по обеспечению информационной безопасности промышленных систем, включая АСУТП, с учетом ввода в действие ФЗ №187.

Центр противодействия мошенничеству оказывает полный спектр антифрод-услуг, в том числе выполняет сложные проекты с проработкой сценариев мошенничества для последующего создания и эффективного внедрения антифрод-систем. В 2017 г. центр расширил свой портфель услуг благодаря взаимодействию с новыми партнерами антифрод-решений по таким направлениям как выявление сессионного фрода и оптическое распознавание подделок документов. За предыдущий год штат сотрудников центра вырос более чем в 2 раза, благодаря чему команда центра сформировала и предложила свои услуги по противодействию мошенничеству новому для себя сегменту –телекоммуникационным и логистическим компаниям. Среднее время реализации антифрод-проектов уровня middle-size составляет менее полугода, что значительно ниже (почти в два раза) общепринятых временных норм. Тем самым это позволяет сокращать показатели возврата инвестиций проекта (ROI) и стоимости риска (CoR) для заказчиков.

В 2017 г. было создано новое подразделение компании – центр разработки ПО, где была сформирована профессиональная команда для обеспечения полного цикла реализации программных продуктов и проектов заказной разработки. Был инициирован ряд проектов по созданию кастомизированных универсальных решений и специализированных сервисов в рамках направления заказной разработки. Кроме того, с конца 2017 г. началась активная работа над новым собственным продуктом компании в сфере ИБ.

Отдельным подарком для сотрудников, клиентов и партнеров стал переезд «Информзащиты» в новый офис, который оснащен самыми современными инженерными системами и обладает развитой инфраструктурой. В новом офисе есть все для того, чтобы сотрудникам было комфортно работать и общаться с коллегами и партнерами: от просторных переговорных комнат до технической сервисной лаборатории и демо-зоны с развернутыми технологическими стендами.

«Я считаю, что приумножить финансовые показатели компании, сохранить доверие клиентов и партнеров получилось благодаря своевременным управленческим решениям, развитию центров компетенций и экспертизы сотрудников, созданию комфортных условий для работы всех подразделений компании, – сказал Петр Ефимов, президент Группы компаний «Информзащита».